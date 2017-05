Den Fischen fehlt die Wärme des Frühlings Der Koimarkt in Petershain ist gut besucht. Dennoch bereitet Kittners das Fischjahr Sorgen.

Tochter Emma Kittner (Bildmitte) hilft mit bei der Auswahl der Zierfische und Kois auf dem Fischereihof in Petershain. © Jost Schmidtchen.

Petershain. Traditionell am ersten Sonnabend im Mai findet in der Teichwirtschaft von Armin Kittner in Petershain der Koimarkt statt. So auch in diesem Jahr zum 16. Mal. Es war zugleich der offizielle Start in die Fischsaison 2017. Im Angebot waren Zier- und Gartenteichfische in 25 Arten in allen Größen und Farben. „Alle Kois stammen aus eigener Aufzucht in speziellen Anlagen“, sagt der Teichwirt. Besondere Attraktionen waren am Sonnabend Albinowelse, Forellenbarsche und Schwarze Amurs. Alles neu im Angebot, so Kittner.

Gartenteichbesitzer nehmen das Angebot gern an, denn diese Fische fressen in den kleinen privaten Teichen aufkommende Fischbrut und Schnecken weg. Sie sorgen sozusagen zum Nulltarif für die biologische Sauberkeit in den kleinen Gewässern. Die Familie Meyer aus Markersdorf kommt schon viele Jahre zum Koimarkt. „Hier finden wir jedes Jahr Neues für unseren Gartenteich und vor allem: Die Fische sind aus eigener Aufzucht und damit resistent gegen Kälte“. Bei Familie Meyer ist das auch zu Hause kein Problem. Der eigene Teich im Garten ist zwei Meter tief und damit für die Überwinterung der Kois bestens geeignet. „Aber für neue Kois geben wir schon gern mal ein paar Euros aus. Jeder hat für sein Hobby Geld übrig“, sagt der Familienvater. „An den Fischen freuen sich im Sommer die ganze Familie und die Gäste. Bei der Teichreinigung einmal im Jahr helfen dann aber auch alle“.

Teichwirt Armin Kittner blickt etwas sorgenvoll ins Fischjahr. „Infolge der wechselnden Witterung und der Kälte kam der normale Stoffwechsel der Karpfen und aller anderen Süßwasserfische nicht wie gewünscht in Gang. Das könnte zur Folge haben, dass die Fische ihre Kräfte aufgebraucht haben und das kann das künftige Wachstum im Sommer beeinträchtigen“. Positiv bewertet Armin Kittner die Entwicklung der Teichwirtschaft Groß Schacksdorf bei Forst die er vor einigen Jahren übernahm. „Wir bewirtschaften sie erfolgreich und sie wurde für uns zu einem guten zweiten Standbein“.

Doch der Teichwirt bleibt Optimist: „Ich sehe neben den Fischen auch die Urlauber und Radwandertouristen in unserer beliebt gewordenen Region. Bei so viel Zuspruch werden wir auch in Petershain 2017 gut aufgestellt sein“.

zur Startseite