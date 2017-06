Den Fehler der Versicherung ausgenutzt Zwei ehemaligen Anwälten wird versuchter Betrug und Beihilfe vorgeworfen. Dem Mann droht Gefängnis, die Frau muss um ihre Zulassung bangen.

Vorm Landgericht Dresden saßen gestern zwei ehemalige Rechtsanwälte aus Coswig. Dem Mann und seiner Frau wurde versuchter Betrug beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. © Archiv/dpa

Für die beiden Juristen aus Coswig, die am Montag auf der Anklagebank des Landgerichtes Dresden sitzen, geht es um einiges. Beide waren mal Rechtsanwälte, beide haben derzeit keine Zulassung mehr. Der 46-jährige Mann hatte sie vor Jahren offiziell aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Sie wäre ihm ohnehin von der Rechtsanwaltskammer entzogen worden, denn er war im Mai 2012 von der Staatsschutzkammer des Landgerichtes Dresden wegen Subventionsbetruges in mehreren Fällen, Unterschlagung und Verletzung der Buchführungspflicht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Einen Teil der Strafe saß er ab, sechs Monate Reststrafe wurden zur Bewährung ausgesetzt. In der Bewährungszeit soll der Coswiger eine neue Straftat begangen haben. Im September vergangenen Jahres wurde er vom Amtsgericht Meißen wegen versuchten Betruges zu einer Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Dies hätte auch den Widerruf der ersten Bewährung zur Folge. Dem Mann droht also insgesamt ein Jahr Gefängnis. Doch er ging gegen das Urteil in Berufung. Gestern wurde darüber am Landgericht Dresden verhandelt.

Auch seine Frau wurde damals wegen Beihilfe zum versuchten Betrug zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch sie hat das Urteil angefochten. Denn bei einem rechtskräftigen Urteil dürfte sie zumindest vorläufig keine neue Zulassung als Rechtsanwältin erhalten. Diese hatte sie 2014 durch die Insolvenz der Kanzlei verloren.

Die Angeklagte hatte als Rechtsanwältin im Juli 2011 einen Zivilprozess wegen Schadensersatzes gewonnen. Die gegnerische Versicherung wurde verurteilt, ihrem Mandanten den Schaden von 2 769 Euro zu ersetzen. Doch die Versicherung überwies das Geld fälschlicherweise nicht direkt an den Mandanten, sondern auf das Konto der Kanzlei, das im Briefbogen angegeben war. Darauf meldete sich die Anwältin bei der Versicherung und teilte mit, dass dies das Konto ihres Mannes sei, auf das sie keinen Zugriff habe. Sie bat die Versicherung, die Summe erneut zu überweisen, diesmal an den Mandanten. Das tat die auch und forderte das zu Unrecht überwiesene Geld vom Mann der Anwältin zurück. Auf ein Schreiben teilt dieser mit, es sei gar nicht sein Privatkonto, sondern das der Kanzlei, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und die sei leider insolvent.

Die alles entscheidende Frage ist nun, wer Inhaber des Kontos ist. Eröffnet hat es der Angeklagte. Doch auch seine Frau hatte eine EC-Karte und eine Kontovollmacht. „Das wusste ich bis zum Prozess gar nicht“, sagt sie. Das Konto wurde sowohl geschäftlich als auch privat genutzt. So gingen beispielsweise Abbuchungen über Einkäufe, Mitgliedsbeiträge für eine Partei, Hortgebühren ab, Sozialleistungen wurden auf das Konto überwiesen. Auf dem Briefkopf der Kanzlei war es als Geschäftskonto ausgewiesen. Auch von der Bank gab es einen Zusatz, dass es das Konto der GbR ist.

Das Urteil des Amtsgerichtes Meißen habe seine Berechtigung, stellt der Staatsanwalt fest. Man könne sich lediglich darüber unterhalten, ob die Haftstrafe gegen den Angeklagten zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Zwar sei er Bewährungsbrecher, doch die Tat liege lange Zeit zurück. Zudem sei er nicht losgegangen, um zu betrügen, sondern habe die Situation nach dem Motto „Gelegenheit macht Diebe" ausgenutzt. Auch an der Geldstrafe gegen die Frau hält der Staatsanwalt fest.

Die Verteidiger hingegen fordern für ihre Mandanten Freispruch. Das Urteil des Amtsgerichtes Meißen können keinen Bestand haben, sagt Verteidiger Andreas Boine. Das Gericht sei voreingenommen gewesen, weil sein Mandant schon einmal verurteilt wurde. „Mein Mandant hat eine eigene Rechtsauffassung, das ist nicht strafbar. Es gibt in der Anklageschrift keine einzige Tatsachenbehauptung, die geeignet ist, eine strafbare Handlung zu begründen“, sagt der Anwalt. Die Versicherung habe geschlampt. Die Zahlung auf das betreffende Konto sei von den Angeklagten nie angefordert worden. Die Versicherung habe ihre Forderung auf Rückzahlung über den Insolvenzverwalter geltend machen müssen. „Mein Mandant hat mit der Zahlung nichts zu tun“, so Boine. Das sieht auch die Berufungskammer so. Sie hebt das Urteil des Amtsgerichtes Meißen auf und spricht beide Angeklagten frei. „Die Angeklagten haben den Fehler der Versicherung ausgenutzt und sind darauf herumgeritten. Das ist nicht schön, aber das kann man machen. Strafrechtlich ist es nicht relevant“, begründet Richter Walter Voigt. Die Frau habe sich rechtskonform verhalten, in dem sie anwies, das Geld direkt auf das Konto ihres Mandanten zu überweisen. Der Mann stand übrigens erst kürzlich erneut in Meißen wegen Betruges vor Gericht. Dieses Verfahren stellte der Richter im Hinblick auf die bei der gestrigen Berufungsverhandlung zu erwartende Strafe ein. Diese „Strafe“ wurde nun ein Freispruch. Rechtskräftig ist er noch nicht. Die Staatsanwaltschaft kann dagegen noch Revision einlegen und ihre Rechtsauffassung vom Oberlandesgericht überprüfen lassen.

