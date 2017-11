Handball – Verbandsliga Männer Den Favoriten niedergerungen Die SZ Zabeltitz/Großenhain liegt nach dem Sieg gegen den HSV Dresden auf dem dritten Platz.

© Symbolfoto: dpa

Damit hatte nach den zuletzt etwas schwächeren Spielen kaum jemand gerechnet: Die SG Zabeltitz/Großenhain gewann am Sonnabend überraschend mit 36:31 gegen den Tabellenzweiten HSV Dresden und belohnte sich für eine gute Leistung und mannschaftliche Geschlossenheit. Sauber gespielter Handball und ein bis zum Ende kühl bewahrter Kopf ließen die Spielgemeinschaft die zwei wichtigen Punkte in der Röderstadt behalten.

Von Beginn an legten sich beide Teams ins Zeug. Den ersten Treffer erzielten die Gäste. Großenhain legte nach. Gut ausgespielte, schnelle Angriffskombinationen und eine über weite Teile der ersten Halbzeit klug agierende Abwehr ließen die jungen und agilen Dresdener nicht weiter als zwei Tore wegziehen. Allen voran Julian Krzikalla und Michael Ernst, netzten die Gastgeber ein ums andere Mal ein und hielten das Spiel offen. Halbzeitstand 16:16.

Verschlafen wurde der Start der zweiten Halbzeit dieses Mal nicht. Die gut aufgelegten Hüter gaben ihr Übriges dazu. Auch die offensiver stehende Abwehr der Gäste brachte die SG nicht aus dem Konzept. Wegziehen konnten die Jungs um das Trainergespann Jurack/Schumacher jedoch bis zum 29:29 (53.) auch nicht. Doch dann platzte irgendwie der Knoten. Fünf Tore in Folge und nur noch zwei Minuten zu spielen – das ließ auch immer mehr Zuschauer an einen Sieg glauben. Anton Stelzl stach in dieser Phase des Spiels besonders heraus. Das 36:31 war am Ende verdient ebenso wie Platz 3 in der Tabelle.

Am Sonnabend kommt es nun zum brisanten Lokalderby beim HSV Weinböhla (4.). Ein Spiel auf Augenhöhe: Beide Teams haben derzeit zwölf Punkte. (hcg/rt)

Für die SG spielten: Kinzer und Kositz im Tor, Pohling, Kreutzmann (9/3), Krzikalla (5), Walter (3), Köster (3), Haase (1), Miene, Seyffarth (7/1), Ernst (6), Mießner, Stelzl (2)

