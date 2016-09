Den Bundestrainern aufgefallen Gute Vorstellung der VFL-Riesa-Judoka bei den Sichtungsturnieren

© Symbolfoto: Schroeter

Der Nachwuchs des VFL Riesa nahm an zwei Sichtungsturnieren der Länder Sachsen und Brandenburg in den Altersklassen U15- U18 teil. Der VFL Riesa war mit Antonia Ullbricht, Shenna Nitsche, Patrick Friedrich sowie Max Heduschke, Max Schildbach, Max Morlock sowie Leif Bräuning in der U15 vertreten. Zudem nahm die U18 mit Luise Dreyer, Sarina Nitsche, Franz Schumann und Philip Prasse am Sichtungsturnier in Brandenburg teil. Die Judokas zeigten dabei schon recht beachtliche Ergebnisse nach der Sommerpause.

So gewann Shenna Nitsche alle ihre Kämpfe vorzeitig und stand bei beiden Sichtungsturnieren im Finale. Mit sehenswerten Techniken wurde sie unangefochtene zweimalige Sichtungsturniersiegerin in der Gewichtsklasse bis 40 kg. Auch Max Schildbach, Max Heduschke ,Patrick Friedrich, Max Morlock sowie Leif Bräuning sichern sich Platz eins in Brandenburg. Das gute Ergebnis rundete Antonia Ullbricht mit Bronze ab. Auch ihr gelang es, die gute Leistung zu wiederholen, denn sie gewann auch in Rodewisch Bronze.

In der U18 stellte der VFL Riesa ebenso einen Pokalgewinner. Luise Dreyer setzte ihre Techniken konsequent ein und siegte zweimal vorzeitig. Sarina Nitsche stand auch im Finale und gewann Silber. Beide sind vom Landestrainer außerdem für das am Wochenende stattfindende Bundessichtungsturnier mit internationaler Beteiligung in Bamberg nominiert.

Franz Schuhmann und Philip Prasse wussten ebenfalls zu gefallen, sicherten sich Silber. (RG)

