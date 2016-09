Den Bundestag gibt es auch in Döbeln Das Infomobil des Bundestages hält derzeit auf dem Obermarkt. Döbelner können ihr Wissen über das Parlament testen.

Jürgen Dückers vor dem Infobus Deutscher Bundestag auf dem Obermarkt. Heute können sich Bürger dort noch informieren. © André Braun

Seit Montag kann sich Döbeln über hohen Besuch freuen: Das Infomobil des Deutschen Bundestages hat auf dem Obermarkt haltgemacht und bringt Interessierten den Aufbau und die Funktionsweise des Parlaments näher. „Das Ganze erfolgt vollkommen neutral und hat nichts mit Parteiarbeit oder Ähnlichem zu tun“, erklärt Mitarbeiter Jürgen Dückers. „Das ist wichtig, denn oftmals müssen wir den Menschen bereits erklären, dass unsere Chefin nicht Frau Merkel, sondern dass unser Chef Herr Lammert ist.“

Das Infomobil richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen und bietet neben Comics für die Kleinen auch zahlreiche Infomaterialien für Erwachsene an. Zudem veranstalten die Mitarbeiter Unterrichtsstunden für Schulklassen, in denen über Themen wie das deutsche Wahlsystem und die Gesetzgebung informiert werden. „Wir haben zudem ein Kinder- sowie ein Erwachsenenquiz, bei dem die Teilnehmer ihr Wissen über den Bundestag testen können“, so Dückers. Das nächste Ziel des Infomobils ist Spremberg.

