Den Buchsommer draußen genießen Mehr als 100 Schüler beteiligen sich an der Aktion. Zum Ende ist eine Party geplant. Auch für den Hof des Stadtgutes gibt es Pläne.

Annika Lorenz hat sich als 100. Teilnehmerin am Buchsommer in der Leisniger Bibliothek angemeldet. Nur fürs Foto nahm sie ein Buch im Hof des Stadtgutes zur Hand. Dort zu schmökern, macht im Moment wenig Spaß. Doch das soll sich ändern. Der Kulturbund hat Fördergeld für die Gestaltung beantragt. © Dietmar Thomas

Zweimal ist Annika Lorenz schon mit einer Note 1 in Deutsch ins neue Schuljahr gestartet. Genau das möchte sie auch, wenn sie jetzt im August in die achte Klasse kommt. Dann will sie wie mehr als 100 weitere Mädchen und Jungen aus Leisnig mit einem Zertifikat nachweisen, dass sie über den Sommer mindestens drei Bücher gelesen hat und Fragen zum Inhalt beantworten kann.

Stress macht sich die 14-Jährige deswegen aber nicht. Während andere schon einen kleinen Turm mit Büchern bilden können, die sie gelesen haben, ist Annika noch beim ersten. „Aber immerhin schon in der Mitte“, sagt sie. In nächster Zeit geht es noch in den Urlaub an die Ostsee und in ein Englischcamp. „Na klar nehm’ ich da auch Bücher mit“, so die junge Leisnigerin. Aber mehr als drei müssen es nach ihrem Geschmack wirklich nicht sein. Immerhin will die 14-Jährige auch noch Zeit haben, um mit ihren Freundinnen durch die Stadt zu bummeln und die schulfreie Zeit zu genießen.

Wenn es ums Lesen geht, gefallen Annika Detektivromane am Besten. An der Aktion Buchsommer findet sie klasse, dass dann immer ein paar neue Bücher bereitliegen. Nicht zuletzt deshalb will sie unter den Ersten sein, die sich den Lesestoff sichern. Schon zum dritten Mal hat sich die Achtklässlerin als Teilnehmerin eintragen lassen. Insgesamt 115 Schüler sind inzwischen registriert. Bibliotheksleiterin Kerstin Otto rechnet jetzt mit keinem Anmeldeboom mehr. Der ist vorbei.

Aber auch Kurzentschlossene können es noch schaffen und bis zum Ende am 16. August drei Bücher lesen. An diesem Tag steigt ab 15.30 Uhr im Freibad die Abschlussparty. Dann gibt es jede Menge Spaß für die fleißigen Bücherwürmer und ein Zertifikat für alljene, die das Ziel erreicht haben.

Wer sich gleich nach der Ausleihe ein Buchsommer-Buch genauer anschauen will, der kann sich dazu in den Schaukelstuhl am Kamin oder in der Kinderbibliothek auf die Sitzkissen zurückziehen. Im nächsten Sommer könnte das schon anders sein. Denn geplant ist, den Hof des Stadtgutes, in dem sich die Bücherei befindet, nutzerfreundlich umzugestalten. Im Moment versprüht der „nur“ historischen Charme. Dabei soll es nicht bleiben. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) hat angekündigt, dass es in Zukunft mehr Sitzgelegenheiten, einen Sonnenschutz und gepflegte Bepflanzungen geben soll.

Auch Kerstin Otto freut sich schon auf die Möglichkeit, den Hof stärker als bisher in den Bibliotheksalltag und eventuell in Sonderveranstaltungen einzubeziehen. Wann genau die Umgestaltung startet, ist noch ungewiss. „Wir müssen noch einige Unterlagen nachreichen“, sagt Kulturbund-Vorsitzende Carla Lichtenstein. Der Verein hat für dieses Projekt schon Zuschüsse aus der Charlotte-Weiß-Stiftung erhalten. Um es anzugehen, ist allerdings noch eine Förderung in Höhe von 3 000 Euro beantragt. Die könnte es aus dem Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung geben. Regionaler Träger ist der Verein Fördergesellschaft Regio Döbeln in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mittelsachsen.

