Demos vorm Weihnachtszirkus

Die Gruppe „Tierbefreiung Dresden“ und der Tierschutzverein „Anima“ rufen für Mittwochnachmittag zu einer Demonstration vor dem Dresdner Weihnachtszirkus auf. Die Aktivisten treten für ein Tierverbot in Zirkussen ein. Anima betont, dass es ein friedlicher Protest sein soll. Der Weihnachtszirkus feiert am Mittwoch die Premiere seiner neuen Show. Bereits in den vergangenen Jahren wurde vor dem Zirkus demonstriert. Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten mit Direktor Mario Müller-Milano gekommen sein.

Die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit berät derzeit über einen Ausschluss von sechs Wildtierarten aus Zirkussen, die in Dresden gastieren wollen. Die Tierrechtsorganisation Peta forderte die Stadt am Montag außerdem auf, Löwen und Tigerdressuren in der Landeshauptstadt zu verbieten. Peta fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus. Im nächsten Jahr könnte der Stadtrat entscheiden. (SZ/sr)

