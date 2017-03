Demolierte und Demolierer

Renitente Ladendiebin gestellt Zeit: 21.03.2017, 19.00 Uhr Ort: Dresden-Weixdorf Die Dresdner Polizei ermittelt gegen eine 35-jährige Deutsche, die offenbar drei Flaschen Schnaps in einem Einkaufsmarkt gestohlen hat. Die Frau steckte die Flaschen in ihre Tasche und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Als sie ein Ladendetektiv ansprach, schlug sie dem Mann ins Gesicht und rannte aus dem Geschäft. Ihre Tasche aber ließ sie dort. Darin fanden die Polizisten neben der Beute auch diverse persönliche Dokumente der Frau. (szo)

Einbruch in Einfamilienhaus Zeit: 21.03.2017, 08.30 Uhr Ort: Dresden-Rähnitz Gestern Vormittag verschaffte sich ein Einbrecher über eine Kellertür Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Torfmoor. Aus einem Schrank stahl der Mann 480 Euro Bargeld. Obwohl ihn der Hauseigentümer überraschte, konnte der Dieb mit seiner Beute fliehen. (szo)

Unfallzeugen gesucht Zeit: 14.03.2017, 17.00 Uhr Ort: Dresden-Pieschen Ein Autofahrer rammte mit seinem Wagen am vergangenen Dienstagnachmittag an der Großenhainer Straße Ecke Bolivarstraße ein Verkehrsschild. Aber anstatt den Unfall zu melden, ergriff der Fahrer die Flucht. Ein Passant jedoch beobachtetet die Szene, benachrichtigte die Polizei und nannte auch das vermeintliche Kennzeichen des Autos. Der Suchlauf in der Datenbank ergab jedoch keinen Treffer, wahrscheinlich hatte der Zeuge in seiner Aufregung ein paar Zahlen verdreht und so bittet die Polizei, dass sich Unfallzeugen sowie der Passant von der Großenhainer Straße melden unter 0351 / 483 22 33. (szo)

Bargeld gestohlen Zeit: 21.03.2017, 05.30 Uhr bis 07.05 Uhr Ort: Dresden-Striesen Einbrecher verschafften sich an der Lauensteiner Straße Zutritt zu einem Waschsalon. In den Räumen brachen sie den Kassenautomaten auf und stahlen aus diesem Bargeld in noch unbekannter Höhe. (szo)