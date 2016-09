Demolierte Polizeiautos am Pegida-Jahrestag Erster Prozess nach den schweren Ausschreitungen vor einem Jahr. Ein Student soll sich an einem Blaulicht vergriffen haben.

Es sollen die seit Langem heftigsten Krawalle in Dresden gewesen sein: Am 19. Oktober 2015 haben sich Hunderte Anhänger von Pegida und Gegendemonstranten massive Auseinandersetzungen in der Innenstadt geliefert. Anlass war der erste Jahrestag der Bewegung um den schillernden Anführer Lutz Bachmann.

Rund 20 000 Anhänger hatten sich auf dem Theaterplatz versammelt, weitere rund 10 000 Menschen hatten gegen Pegida demonstriert. Vor und nach der Kundgebung flogen Fäuste, Flaschen und Feuerwerkskörper, es gab Hetzjagden und Verletzte in beiden Lagern. Die Polizei war vor allem damit beschäftigt, gewaltsuchende Demonstranten auf Abstand zu halten. An Strafverfolgung war nicht zu denken.

Seit Freitag muss sich ein 24-jähriger Student der Politikwissenschaften am Amtsgericht Dresden wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der junge Mann hatte einen Strafbefehl nicht akzeptiert. Es ist wohl der erste Prozess rund um den Pegida-Jahrestag. Der Student soll am Terrassenufer ein Polizeiauto beschädigt haben, indem er die blaue Rundumleuchte eines Transporters abriss und in Richtung von Pegida-Anhängern geworfen habe. Verteidiger Mark Feilitzsch nennt die Beweislage problematisch.

Der rote VW Bus mit einer Plattform auf dem Dach dient der Leipziger Polizei als Beweissicherungs- und Dokumentationsfahrzeug. In jener Nacht jedoch standen die Polizeiautos unbeaufsichtigt am Terrassenufer. „Wir sind gefühlt durch ganz Dresden gerannt“, sagte ein Polizist aus Leipzig. Als sie zurückkehrten, bemerkten sie das Malheur. Neben dem Bus seien auch zwei Funkstreifenwagen demoliert worden.

Nun muss sich das Gericht mit Beweisproblemen herumschlagen. Eine Videodatei, von dem sich die Richterin einen Eindruck von den Auseinandersetzungen versprach, konnte nicht geöffnet werden. Unklar ist auch der in der Akte verzeichnete Sachschaden. Nun muss das Gericht nacharbeiten, was bei den Ermittlungen versäumt wurde. Der Prozess wird fortgesetzt.

