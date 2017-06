Demokratie-Tour durch Bautzen Um zu erfahren, was die Bürger bewegt, soll ein Bus in den Stadtteilen Station machen.

Die Bautzener Demokratiewochen widmen sich in diesem Jahr zwei Themen. © Uwe Soeder

Die Bautzener Demokratiewochen erleben eine zweite Auflage. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf zwei Themen: Zum einen soll es um die Situation in den Stadteilen gehen, zum anderen um eine bessere Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen. Vom 25. bis zum 29. September wird deshalb ein Bus in Bautzen unterwegs sein. An verschiedenen Stationen wollen Vertreter von Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Anregungen sollen festgehalten und an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.

Die Demokratiewochen fanden erstmals 2016 statt. Initiativen, Verbände und Bürger, die sich in diesem Jahr mit eigenen Veranstaltungen einbringen wollen, können sich an die Organisatoren wenden. (SZ)

Kontakt: Eckart Riechmann, Referent für Bürgerdialog, demokratie@bautzen.de

www.demokratie-bautzen.de

