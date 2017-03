„Demokratie ist oft uncool“ Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer bietet Sprechstunden auf dem Dorf an – die SZ war dabei.

Danach ging es für ihn zum nächsten Termin.

Der silbergraue Polo steht schon auf dem Parkplatz von Ulrichs Weindomizil in Diesbar. Sebastian Fischer ist überpünktlich. Das habe er während seiner Lehrjahre verinnerlicht, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete. Es ist 17.30 Uhr an diesem Mittwoch im März, in einer halben Stunde soll seine erste Bürgersprechstunde in Diesbar-Seußlitz beginnen. Das Ambiente ist toll, schwärmt der ausgebildete Küchenmeister über das 2013 neu eröffnete Haus. Auf der einen Seite des Raumes stehen die Fässer mit bestem Diesbar-Seußlitzer Wein. Auf der anderen Seite ist hinter der großen Glasfront die Elbe zu sehen. Sebastian Fischer ist der einzige Gast, bestellt sich grünen Tee und plaudert entspannt mit der Kellnerin. Das ist für ihn das politische Einmaleins. Präsent sein. Vor Ort Flagge zeigen, nennt er das.

Die ersten Jahre nach seiner Wahl in den Sächsischen Landtag, das war 2009, hielt er die Bürgersprechstunden nur in Gröditz und Großenhain ab. „Doch ich habe festgestellt, die Leute wollen nicht so weit fahren. Und ich verstehe mich schließlich als Dienstleister“, sagt er. Seitdem kehrt er alle drei Wochen in einem anderen Restaurant oder Veranstaltungsort ein, um mit den Wählern ins Gespräch zu kommen. Roda, Linz, Schönfeld, Berbisdorf, Radeburg. Eine Vorgabe der Partei, solche Sprechstunden durchzuführen, gibt es nicht, sagt Sebastian Fischer – und fügt nach einem kurzen Augenblick hinzu: „Das wäre aber vielleicht sinnvoll.“

Er selbst aber kenne sich in seinem Wahlkreis 38 aus. Zwar ist Sebastian Fischer ein gebürtiger Vogtländer, doch seit seiner Kindheit lebt er in einem Dörfchen der Gemeinde Priestewitz. Diesbar-Seußlitz kennt er nicht nur von der Landkarte. Er trinkt gern den Regent oder Schieler aus der Region. Und er macht sich wie die Nachbarn vor Ort Sorgen um die Zukunft des Schlosses. Doch darum soll es an diesem Abend nicht gehen.

Kurz vor 18 Uhr bekommt Sebastian Fischer den ersten und einzigen Besuch des Abends. Man kennt sich, schüttelt sich die Hand, ein Bier wird bestellt. „Das kann am Ende nicht gut gehen. Das wäre Bundeskanzler Schmidt nicht passiert“, bringt Manfred Berke seine Sorgen schon nach wenigen Minuten auf den Punkt. Der Atomausstieg „ohne Not“, die Asyl- und Russlandpolitik treiben ihn um. Er glaubt, dass die Politik die Menschen nicht mehr erreicht, dass Deutschland sehenden Auges in eine schwere Krise stürzt.

Tagtäglich führt Sebastian Fischer solche Debatten, sagt er später. Trotzdem hört er aufmerksam zu, schaut seinem Gegenüber in die Augen, macht Notizen und erzählt nebenbei viel aus seinem Leben. Von seinen Reisen nach Russland oder Frankreich, von seiner Arbeit in Norwegens Küchen. Er zitiert Statistiken, informiert über aktuelle Errungenschaften der Bundespolitik. Er rät zu Gelassenheit – und redet sich dabei doch manchmal selbst in Rage. Dann fließen die Worte schneller und sächsischer. Es wird gestikuliert, auch mal auf den Tisch geklopft. Auf Angela Merkel lässt Sebastian Fischer indes nichts kommen, schimpft aber über die „zweite Riege“ in Berlin, die total weltfremd sei. Auch AfD und Pegida kommen bei ihm nicht gut weg. Sie haben lediglich einfache Antworten auf komplizierte Fragen, sagt Sebastian Fischer. So einfach sei es aber eben nicht: „Demokratie ist kompliziert, Demokratie ist langsam, und Demokratie ist oft uncool – aber es ist meines Erachtens die beste Variante, die wir haben.“

Nach fast eineinhalb Stunden verabschieden sich die Männer freundschaftlich. Sebastian Fischer begleicht die Rechnung. Das läuft über die Aufwandspauschale des Abgeordneten, sagt er. Zeitungen und Post – unter anderem die Wirtschaftswoche und die Papiere zur Vorbereitung der Vorstandssitzung der Verbraucherzentrale – packt er ungelesen wieder ein. Sie waren für den Fall gedacht, dass doch kein Bürger kommt. Schließlich habe es auch das schon gegeben. Nun wird Sebastian Fischer den Stapel später abarbeiten müssen. Aber erst geht es für ihn noch in die Werkstatt. Seine Schwalbe, die kaputt zu Hause steht und mit der er den Bundestagswahlkampf bestreiten will, muss dringend repariert werden. Und da kennt er sich dann auch mal so gar nicht aus.

