,,Demokratie braucht Klarheit und offene Worte“ Pirnas OB Klaus-Peter Hanke erklärt in einem offenen Brief seinen Umgang mit Frauke Petry.

Klaus-Peter Hanke ist seit 2010 Oberbürgermeister in Pirna und wurde Anfang 2017 für weitere sieben Jahre wiedergewählt. © Daniel Förster

Sehr geehrte Frau Dr. Petry,

Demokratie braucht Klarheit und offene Worte. Deswegen möchte ich Ihnen gegenüber meinen Standpunkt benennen und hoffe, dass Sie diesen respektieren. Ich für meinen Teil werde Ihre Meinung selbstverständlich ebenfalls achten. Dies gehört für mich zu den Hauptvoraussetzungen demokratischen Miteinanders.

Die grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Land und Bund ist in unserem Grundgesetz geregelt. Soweit so förmlich. Gute Zusammenarbeit bedeutet jedoch mehr. Nach einem solchen Staffelstabwechsel, wie dem des 24. Septembers 2017, hätte ich mir Ihre persönliche Vorstellung bei den Bürgermeistern des Wahlkreises gewünscht. Dafür wäre auch kein arbeitsfähiges Büro nötig gewesen. Viele Wähler haben Ihnen mit ihrer Stimme ihr Vertrauen ausgesprochen, auch wenn Sie bisher den allergrößten Teil Ihres Lebens nicht in dem Wahlkreis verbracht haben, für den Sie nun Verantwortung tragen. Seither konnten Sie auch wenig als Vermittler für kommunale Belange auf Bundesebene auffallen, da die Gelegenheiten sicherlich rar gesät waren.

Die Begegnungen mit der Stadt Pirna waren meiner Einschätzung nach bislang eher von widersprüchlicher Natur. So zum Beispiel beim „Sportfest“ auf dem Sonnenstein. In einer von uns baupolizeilich eher kritisch eingestuften Turnhalle nach intensiven Hinweisen durch unser Fachamt mit Taschenspielertricks eine politische Veranstaltung stattfinden zu lassen, ist mehr als fraglich. In diese Kategorie fällt ebenso der medienwirksame Versuch, sich ein Gastrecht auf einer Veranstaltung einzufordern, ohne vorher auch nur den Versuch unternommen zu haben, das direkte Gespräch mit den Einladern zu suchen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung, die zielführend für unsere Region und Ihren Wahlkreis ist, hat sich, wie Sie sicher feststellen konnten, aus diesen Ereignissen nicht ergeben.

Ich stehe für eine offene und klare politische Auseinandersetzung. Mir ist auch bewusst, dass nach dem Wahlkampf vor dem Wahlkampf ist. Aber um für diese Region das Beste zu erreichen, bedarf es einer anderen Zusammenarbeit. Erlauben Sie mir, vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen mein Unverständnis über die Art und Weise der bisherigen Berührungspunkte mit der Wählerschaft im Landkreis zum Ausdruck zu bringen. Wer im Vorfeld der Wahl in einer Reihe mit Björn Höcke, Alexander Gauland und Alice Weidel auftritt, um Stimmen wirbt und am Folgetag feststellt, unter falscher Flagge gesegelt zu sein, der muss damit leben, dass er im Wahlkreis keinen zu großen Glaubwürdigkeits-Vorschuss bekommt. Gleiches gilt bei irrtümlicher Falschaussage vor dem Wahlprüfungsausschuss. Aber: Jeder Mensch gilt solange als unschuldig, bis eine Schuld bewiesen ist. Natürlich belasten solche Fakten von Ermittlungen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – auch bei einer mit 37,4 Prozent gewählten Bundestagsabgeordneten. Die Region beobachtet mit Neugier die Entwicklung Ihrer Bürgerbewegung. Man kann gespannt sein, welche Richtung diese einschlagen und welchen inhaltlichen Mehrwert sie für unsere Region und ihre Bürger haben wird.

Gern werde ich zukünftig Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen hier in Pirna an Sie aussprechen, wenn es gilt, Sie mit Informationen auszustatten, die es Ihnen ermöglichen, auf Ebene der Bundespolitik kommunalpolitische Probleme zielführend zu lösen.

