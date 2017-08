Demo für Natur- und Umweltschule Das Oberverwaltungsgericht befasst sich mit der Zulassung. Auch Familien kämpfen dafür.

Die Schulgemeinschaft der Natur- und Umweltschule am Manfred-von-Ardenne-Ring in Hellerberge will an diesem Donnerstag vor dem Sächsischen Landtag für den Erhalt der Einrichtung demonstrieren. Zwischen 9 und 11 Uhr werden außerdem Akteure anderer freier Träger mit vor Ort sein.

Hintergrund der Demonstration ist die drohende Schließung der Grundschule, in der 65 Kinder lernen. Die Sächsische Bildungsagentur fordert seit Gründung der Schule vor sechs Jahren die Überarbeitung des pädagogischen Konzeptes. Seit April dieses Jahres wird die Einrichtung nicht mehr finanziell unterstützt. Nun befasste sich das Oberverwaltungsgericht Bautzen mit dem Fall und fordert ein Gutachten zum Schulkonzept. Derzeit ist die Einrichtung, in der die Kinder größtenteils im Freien unterrichtet werden, nur geduldet.

„Unter solchen prekären Umständen zu lernen, ist schwer“, so Linke-Stadträtin Anja Apel. Dabei würden Schüler, die nach der vierten Klasse auf die Oberschule oder das Gymnasium wechselten, zeigen, dass sie gut gelernt haben. Auch Grünen-Stadträtin Ulrike Caspary kritisiert das Vorgehen der Bildungsagentur. „Wir brauchen die Schule in Dresden als Bereicherung für unsere Bildungslandschaft.“ (SZ/noa)

