Demo für abgeschobene Familie

Die Demonstranten auf der Rudolf-Leonhard-Straße © SZ

Die Mutter im Krankenhaus, die zehnjährige Tochter verschwunden. Der Vater und seine beiden kleinen Söhne abgeschoben nach Armenien. Nachbarn und Freunde in Sorge um das Wohl der zerrissenen Familie, die seit elf Jahren in Dresden lebt und als voll integriert gilt.



Zusammen mit dem Flüchtlingsrat und weiteren Anwohnern haben sie eine Soli-Demo für die Familie organisiert: Um 15 Uhr trafen sich alle Interessierten am Bischofsplatz, gegen 16 Uhr ging der Tross die Robert-Leonhard-Straße hinauf zur St. Pauli Ruine für die finale Kundgebung gegen die Abschiebung – dort haben sich knapp 300 Demonstranten versammelt. Politisch flankiert wurden die Protestler von Tilo Kießling und Jens Matthis von der Linken sowie Stephan Kühn von den Grünen, Richard Kaniewski und Sophie Koch repräsentierten die Sozialdemokratie.

Am Montagabend stand die Polizei vor der Tür der Familie in der Fichtenstraße im Hechtviertel. Die Beamten hatten den Auftrag, die Familie in ein Flugzeug zu setzen, dass sie zurück nach Armenien bringen sollte. Den Vater und die beiden Söhne nahmen die Polizisten mit, die Mutter erlitt einen Zusammenbruch und musste ins Krankenhaus, die Tochter war nicht daheim.

Irritierte Anwohner reagierten mit einer spontanen Demo gegen die Praxis der Behörden, die meisten erfuhren erst am folgenden Tag die Ursache für die Abschiebung. Jahrelang täuschte die Familie die Ämter über ihre Herkunft, bei der Aufnahme in Deutschland hatten sie sich als Flüchtlinge aus dem Irak ausgegeben.

Nach Auffliegen des Schwindels agierte die Bürokratie ohne große Berücksichtigung der humanitären Situation der Familie: Die drei in Deutschland geborenen Kinder, die alle in Dresden zur Schule gehen, sollten natürlich mit ihren Eltern in die Fremde abgeschoben werden. Die Geschwister besitzen die armenische Staatsbürgerschaft. (szo)

