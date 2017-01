Demo blockiert Zentralhaltestelle

Richtig laut haben Löbtauer am Sonnabend gegen Fremdenhass in ihrem Stadtteil demonstriert. 120 Teilnehmer kamen zu der Kundgebung plus Rundgang, die von der Antifaschistischen Initiative Löbtau angemeldet wurde. Die Demonstranten zogen zwischen 16 und 20 Uhr vom Bonhoefferplatz über die Tharandter und die Kesselsdorfer Straße zum Wernerplatz. Dabei tanzten, sangen und musizierten sie. Im Demonstrationszug war auch ein Wagen, auf dem eine Band spielte. Bei einer Zwischenkundgebung an der Haltestelle vor der Löbtau-Passage stockte die Gruppe. Autos, Bahnen und Busse wurden kurzzeitig behindert. Dennoch spricht die Polizei von einem ruhigen Abend. Nur wenige Kräfte seien vor Ort gewesen, sagt ein Sprecher. Gegendemonstranten kamen nicht.

Erst vor wenigen Wochen hat sich in dem Stadtteil die AG „Offenes Löbtau“ gegründet. Die Mitglieder sorgen sich, dass rechte Übergriffe und Straftaten zunehmen. Mit verschiedenen Aktionen treten sie für Offenheit und Toleranz ein. (SZ/acs)

