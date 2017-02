Demitzer ziehen Kinderfasching vor Im Ortsteil Medewitz wird bereits an diesem Sonnabend gefeiert – früher als anderswo.

© Steffen Unger

In Medewitz wird bereits an diesem Sonnabend Kinderfasching gefeiert – zweieinhalb Wochen früher als anderswo. Rund 100 Mädchen und Jungen werden im Landgasthof Buckan erwartet. Auch Kurzentschlossene können mitfeiern – rund 20 Karten waren am Freitag noch zu haben. Start ist 14.14 Uhr. Bis 17 Uhr erwartet die kleinen Gäste ein buntes Programm mit Tänzen, Spielen und vielen Überraschungen. Im Eintrittspreis für jedes Kind (drei Euro) sind ein Pfannkuchen und ein Getränk enthalten. Auch Eltern und Großeltern dürfen mitfeiern (Eintritt fünf Euro).

Die Demitzer ziehen den Kinderfasching planmäßig vor. „Ende Februar sind wir in viele Veranstaltungen eingebunden – die eigenen und in den Faschingsumzug in Schirgiswalde“, sagte Vereinspräsident Volkmar Sowinsky. Außerdem feiern die Karnevalisten selbst Fasching, ehe sie sich am Aschermittwoch im Demitzer Gasthof Kmoch zum Fischessen treffen.

Weitere Kinderfaschingsveranstaltungen gibt es am Faschingsdienstag, 28. Februar, im Kulturhaus Bischofswerda und im Erbgericht Weifa, Start jeweils 15 Uhr. (SZ)

Karten für den Fasching in Medewitz: 035930 50343

