Demitz neue Station für den KunstBus

Der Kunstbus steuerte in vergangenen Jahren unter anderem die Galerie Friese in Kirschau an. Jetzt kommt er auch nach Demitz. © Archivfoto: Matthias Weber

Demitz macht sich bekannter: Erstmals wird das Granitdorf in diesem Jahr eine Station für den Oberlausitzer KunstBus sein. „Wir wurden von den Organisatoren gefragt, ob wir mitmachen möchten“, sagt Gisela Pallas aus Anfrage. Sie sagte, um potenziellen neuen Gästen Lust zu machen auf touristische Angebote rund um Granit.

Demitz wird vom 24. bis 25. Juni einer von sechs Orten der Oberlausitz sein, die der Bus ansteuert. Neben Demitz präsentieren Kirschau, Bautzen, Kamenz, Panschwitz und Pulsnitz sich und ihre Kunstszene. „Bei uns geht es natürlich um den Granit und was man wie daraus machen kann“, so Pallas. Vom Bus angefahren werden soll das Erlebnismuseum Alte Steinsäge. „Wir wollen einen Film zeigen. Außerdem führt ein Steinmetz vor, wie Stein bearbeitet wird“, sagt Gisela Pallas. Gut anderthalb Stunden seien für die Aktion vorgesehen. Die Busse pendeln jeweils am Sonnabend und Sonntag des Kunstwochenendes zwischen den Kunstorten. Geboten werden Ausstellungen, Installationen oder Performances. Im Bus selbst erwartet Besucher Tanz, Theater und Musik.

Das genaue Programm wird derzeit erarbeitet. Das KunstBus-Wochenende organisiert seit 2014 die Kirschauer Kunstinitiative „Im Friese“. (cm)

