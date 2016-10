Demitz ist auf YouTube Das Granitdorf hatte Besuch von einem Fernsehteam. Den Film übers Erlebnismuseum gibt‘s online. Charmante Werbung.

Und Action: Gisela Pallas beim Interview mit Florian Glatter fürs Fernsehen. Auf YouTube ist der vierminütige Film von Elsterwelle zu sehen. © Screenshot: SZ

Gisela Pallas war auf ein Interview mit Notizblock vorbereitet. Das ist für sie ja auch nichts Neues. Immer mal wieder und immer gern steht sie als Gesprächspartnerin für Medien zur Verfügung. So auch dieses Mal, als ein Team des TV- und Radiosenders „Elsterwelle“ aus Hoyerswerda bei ihr anklopfte. Doch plötzlich fand sich die Demitzer Bürgermeisterin vor Mikrofon und Fernsehkamera wieder. Auch für sie eine ungewohnte Situation, wie sie erzählt. Ein junges Filmteam war für die Reihe „Entdeckertour durch die Lausitz“ gekommen. Die Serie wollte eher die kleineren touristischen Perlen vorstellen, wie es auf Anfrage beim Sender hieß. So eine Perle in Demitz ist das Erlebnismuseum Alte Steinsäge, diese ehemalige Werkstatt, die original erhalten blieb und nun das Aushängeschild des Granitdorfes ist. Immer mehr Touristen zieht es an und sorgte mit dafür das Demitz mit 1 930 Gästen im vergangenem Jahr einen neuen Rekord aufstellte. Weil Werbung dennoch nie schaden könne, machte Gisela Pallas für einen Beitrag mit.

Neue Chance auf Besucher

Natürlich kennt sie die Entstehungsgeschichte dieses besonderen Projektes aus dem Effeff. Im Film erzählt sie davon und zeigt, was es hier alles zu sehen gibt. Die alte Steinsäge zum Beispiel, mit der früher schwere Gesteinsbrocken bearbeitet wurden und deren Betrieb heute lautstark vor Besuchern simuliert wird. Gisela Pallas erzählt von dem Kran und der Wandarmschleifmaschine, die jahrzehntelang in dieser Werkstatt zum Einsatz kamen und nun restauriert auf dem Museumshof stehen. Die Kamera versäumt natürlich nicht, diese Besonderheiten im vierminütigen Streifen einzufangen und zeigt die Frau Bürgermeisterin sogar, wie sie selbst pflastert. Es ist die Attraktion für die Kinder im Erlebnismuseum: An einem überdachten Arbeitsplatz dürfen sie Pflastersteine setzen und manchmal dabei sogar einen Schatz finden. Der Dreh lief ohne Versprecher und hintereinanderweg, sagt Gisela Pallas. „Obwohl ich ganz schön nervös war.“ Im Fernsehen lief der Film schon, auf der Videoplattform YouTube ist der Streifen über die Alte Steinsäge und ein weiterer über die Steinmetzschule jederzeit anschaubar. Gisela Pallas ist stolz darauf. Es sei eine Chance, neue Besucher vom netten Ort mit seiner Steinmetztradition zu begeistern. Ab Oktober ist die Alte Steinsäge übrigens nur nach Voranmeldung geöffnet. Kurzfristige Termine für Führungen sind aber jederzeit möglich, sagt Gisela Pallas.

https://www.youtube.com/watch?v=Gz_b6aEDDsw

