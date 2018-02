Demenz kann jeden Dritten treffen Eine Infoveranstaltung vom Sozialen Netzwerk Lausitz in Weißwasser klärt auf – und will vor allem Mut machen.

zurück Bild 1 von 2 weiter In Deutschland könnte statistisch gesehen jeder dritte Bürger von einer Demenzerkrankung betroffen sein. Experten empfehlen deshalb, sich frühzeitig mit einer Vorsorgevollmacht zu beschäftigen. © Joachim Rehle In Deutschland könnte statistisch gesehen jeder dritte Bürger von einer Demenzerkrankung betroffen sein. Experten empfehlen deshalb, sich frühzeitig mit einer Vorsorgevollmacht zu beschäftigen.

Ergotherapeut Carsten Schulze hat in Weißwasser zur Erkrankung Demenz informiert. Er setzt sich für eine stärkere psychologische Betreuung von Angehörigen und Erkrankten ein.

Hannelore S.* war einst eine angesehene Ärztin. Intelligenz, Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit haben sie immer ausgezeichnet. Doch seit ein paar Monaten ist alles anders. Orientierungslos läuft sie in ihrer Wohnung umher, kann sich oft nicht erinnern, was sie eigentlich gerade machen wollte. Ihr Mann ermahnt sie oft: „Stell dich doch nicht so an“, sagt er, wenn sie sich wieder einmal die Schuhe nicht zubinden kann. Hannelore S. wirkt verwirrt und seit einiger Zeit fallen ihr auch einfache Handgriffe nicht mehr leicht. Die Bluse zuknöpfen zum Beispiel wird zum Martyrium, beschäftigt sie manchmal länger als 20 Minuten. Sie hat die Diagnose „Demenz“ erhalten. Nicht nur für sie, sondern auch für ihren Partner war das ein Schock.

In der Gesellschaft angekommen

„Das Thema Demenz ist in unserer Gesellschaft angekommen“, sagt Carsten Schulze vor Weißwasseranern im Stadtvereinspavillon am Sorauer Platz. Der Ergotherapeut aus Görlitz befasst sich seit Jahren mit der Erkrankung, kennt die Probleme, die sowohl Betroffene als auch deren Angehörige haben. „Ich habe viele Patienten, die nach ihrer Diagnose sich lange Zeit mit einem Suizid-Gedanken tragen“, erzählt er. Was nämlich zunächst harmlos beginnt, endet stets tödlich: die Krankheit Demenz.

Derzeit leiden etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an der Erkrankung, 2050 werden es nach Schätzungen etwa drei Millionen sein, sagen Experten. Jährlich kommen nämlich rund 40 000 neue Fälle in der Bundesrepublik hinzu. Statistisch gesehen, so führt Carsten Schulze weiter aus, komme jeder Dritte für eine Demenzerkrankung infrage.

„Die Krankheit trat früher nicht so häufig auf, weil die Menschen nicht so alt wurden wie heute“, sagt Schulze. An Demenz erkranken 90 Prozent der infrage kommenden Menschen nämlich erst ab dem 65. Lebensjahr. „Dabei gibt es ganz verschiedene Arten von Demenz“, klärt Schulze auf. Neben dem bekannten Alzheimer Typ gibt es beispielsweise noch Chorea Huntington – eine erbliche Variante der Demenz – oder Creuzfeld-Jakob – eine Demenzerscheinung, die sich auf die Muskulatur auswirkt und mit Epilepsie einhergeht. „Besonders schlimm ist die degenerative Erkrankung Morbus Pick“, sagt Schulze. Die beginne vor dem 60. Lebensjahr und Betroffene zeigten Erschöpfung, Desinteresse oder Nervosität.

Die Krankheit annehmen

„Wir wollen den Menschen Mut machen“, sagt Carsten Schulze, „man kann nämlich viel machen.“ Das Wichtigste für Angehörige sei es als allererstes, Verständnis für den Erkrankten zu haben. Das größte Problem, sowohl für Angehörige als den Betroffenen selber sei es nämlich, die Krankheit anzunehmen und mit ihr zu leben. Dazu müsse man etwa als Partner oder Kind des Erkrankten erkennen und verstehen, dass Demenzpatienten „nichts mehr dazu lernen, sondern wir müssen uns darauf einstellen und dazulernen“, so der Experte. Für Demente sei es schlicht nicht mehr wichtig, ob zum Beispiel der Pullover richtig herum angezogen ist oder ob auf dem Nachtschrank Ordnung herrscht. Insofern mache es keinen Sinn, den Betroffenen immer wieder auf seine Fehler aufmerksam zu machen, „denn so verliert er immer weiter an Selbstbewusstsein“.

Unterteilung in mehrere Phasen

Die Demenz unterteilt sich dabei in drei Phasen: Zunächst verlieren die Betroffenen das Kurzzeitgedächtnis. Als Schutzreaktion vor sich selbst oder den Partner flüchten sich die Patienten, so erläutert Carsten Schulze, in das Langzeitgedächtnis. Nach und nach werden sie orientierungslos, wirken verwirrt und die motorischen Fähigkeiten lassen nach. „Häufig treten dann Depressionen auf, die Patienten fühlen sich entmutigt und der Krankheit ausgeliefert“, berichtet der Ergotherapeut. Hier müssten Angehörige und Familienmitglieder ansetzen. In der mittleren Phase beschäftigen sich die Dementen nicht mehr mit ihrer Krankheit. Ohne fremde Hilfe können sie ihren Alltag allerdings nicht mehr meistern. In der Endphase ist die Motorik gänzlich eingestellt. Das betrifft auch den Schluckprozess. „Deshalb ist die häufigste Todesursache von Demenzpatienten eine Lungenentzündung“, beschreibt Schulze.

Hilfe bei Experten suchen

Carsten Schulze sagt, Angehörige sollten nicht nur für den Erkrankten, sondern auch für sich selbst einen Psychologen aufsuchen. Schließlich müssten Angehörige auch auf sich achtgeben. Ein Ausgleich müsse geschaffen werden, etwa durch eine Tagesbetreuung des Erkrankten in einer Pflegeeinrichtung. „Mein Mann will aber nicht in die Tagesbetreuung“, deutet eine Weißwasseranerin an, „er sagt, er gehört nicht zu denen, die da sitzen.“ Alexander Fried von einem Weißwasseraner Pflegeunternehmen empfiehlt, trotzdem Kontakt zu den Einrichtungen aufzunehmen, dort einen Schnuppertag zu vereinbaren. „Das ist problemlos möglich“, sagt er. In Weißwasser gäbe es dafür mehrere Anlaufpunkte und Einrichtungen.

Das Soziale Netzwerk Lausitz (SNL) in Weißwasser gilt als Koordinierungsstelle – auch für die Nachbarschaftshilfe. „Die Nachbarschaftshilfe unterstützt Familien im Alltag, die jemanden zu Hause pflegen“, erklärt Ina Müller vom SNL. Dabei würden die Helfer jedoch keine medizinische Betreuung übernehmen, sondern bei Einkäufen oder der Begleitung von Demenzerkrankten helfen. Derzeit, so das SNL, werde eine Selbsthilfegruppe zum Thema Demenz gegründet.

Informationen gibt es unter 03576 218266 oder per E-Mail hier.

zur Startseite