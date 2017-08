Demente Frau verschwunden Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Ulla Knochenmuß. Die 63-Jährige wurde zuletzt am Montag in der Görlitzer Carolusstraße gesehen.

Foto der vermissten Ulla Knochenmuß © Polizeidirektion Görlitz

Landkreis Görlitz. Die Polizeidirektion Görlitz bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 63-jährigen Frau. Wie am Montagabend bekannt wurde, hat die gesuchte Ulla Knochenmuß eine Kurzzeitpflege in der Görlitzer Carolusstraße verlassen. Seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Die Suche der Polizei führte bisher nicht zum Erfolg, schreibt Polizeihauptkommissar Michael Günzel in einer Pressemeldung.

Die Vermisste sei dement und erst seit Kurzem in der Pflegeeinrichtung untergebracht. Es kann derzeit laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich aufgrund des Wetters in einer Gefahrenlage befinde.

Knochenmuß ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur und hat dunkelblonde Haare. Sie trägt eine Brille. Bekleidet ist sie mit einem gestreiften, langärmlichen T-Shirt und einer grauen Hose. Wohnhaft ist sie im Landkreis Görlitz.

Wer weiß, wo sich Ulla Knochenmuß aufhält oder sie seit Montagnachmittag gesehen hat, soll Hinweise an das Führungs-und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 geben. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

