Dem Waldkauz auf der Spur Der Nabu-Regionalverband startete am Wochenende eine ornithologische Exkursion in den Zabeltitzer Barockgarten.

Im Zabeltitzer Park beobachten Naturfreunde unter Anleitung von Naturschützer Alf Terpe (links vorn) die Behausungen von Höhlenbrütern, unter anderem die Bruthöhlen des Waldkauzes. © Klaus-Dieter Brühl

Wer einen Höhlenbrüter zu Gesicht bekommen will, kann es mit einem kleinen Trick versuchen. „Man kratzt mit einem Stock sacht unten am Baumstamm“, erklärt Naturschützer Alf Terpe. „Ist der Vogel zu Hause glaubt er, dass ein Marder nach oben geklettert kommt und schaut aus seinem Loch heraus, um sich zu vergewissern.“ Terpe demonstriert das auch gleich einmal an einer abgestorbenen Rotbuche im Zabeltitzer Barockgarten.

Die 25 Teilnehmer der Nabu-Exkursion heften den Blick auf die vielen Höhleneingänge im ausgetrockneten Stamm. Aber weder ein Specht noch eine Schellente noch ein Waldkauz strecken den Schnabel heraus. Das ist eben Natur: Für eine Sichtung gibt es keine Garantie. Manchmal aber hilft der Zufall. Schon seit einiger Zeit hören die Naturfreunde den markanten Ruf eines Grünspechts. Das „Kjück-kjück-kjück-kjück“ ertönt ganz in der Nähe und bald landen zwei der Tiere auf einer abgemähten Parkwiese und machen sich auf die Suche nach Ameisen. Glücklich, wer ein Fernglas mitgebracht hat. Etwas später finden die Exkursionsteilnehmer sogar noch eine frisch behackte Spechthöhle.

Einblicke in den Auwald

Die „NABU NachtnaTOUR“ am vergangenen Wochenende galt eigentlich dem Waldkauz, dem Vogel des Jahres 2017. Der ist in der Röderaue gar nicht so selten, auch im Zabeltitzer Park wurde er schon oft beobachtet. „Die letzte Bruthöhle, die ich gefunden habe, liegt aber etwas außerhalb“, sagt Alf Terpe. Also macht sich die gesamte Mannschaft auf in den Auwald südlich des Barockgartens. Der betreffende Baum ist bald gefunden, aber die Familie ist bereits ausgeflogen. Lediglich ein paar alte Gewölle belegen, dass hier ein Waldkauz seine Jungen aufgezogen hat. In einem der ausgewürgten Ballen ist sogar noch die Art der Beute zu erkennen - ein Starenschnabel.

Der Naturschutzbund (Nabu) hat dieses Jahr stellvertretend für alle Eulenarten den Waldkauz zum Vogel des Jahres gewählt. Mit ihm soll für den Erhalt alter Bäume im Wald oder in Parks geworben werden und eine breite Öffentlichkeit für die Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere sensibilisiert werden. Der Waldkauz gehört zu den größeren Eulen. Nur Habichtskauz und Uhu übertreffen ihn noch. Durch ihr rindenfarbiges Gefieder sind Waldkäuze gut getarnt. Typisch sind die großen Knopfaugen im dunkel umrahmten hellen Gesichtsschleier.

Den Ruf des Waldkauzes hört man meist im Herbst und Winter. Wenn Waldkäuze balzen oder ihre Reviere markieren, erklingt ein langgezogenes „Huu-hu-huhuhuhuu“. Fast das ganze Jahr über machen sie außerdem durch ihren Kontaktruf „ku-witt“ auf sich aufmerksam. Das Brüten wird dann allein vom Weibchen übernommen, während das Männchen auf die Jagd geht und tapfer die Brut verteidigt. Da kann es schon einmal passieren, dass er auch Spaziergänger attackiert, die dem Familiensitz zu nahe kommen.

Der Nabu-Regionalverband „Großenhainer Pflege“ bietet vom Frühjahr bis zum Herbst monatlich eine publikumsoffene Exkursion zu besonders interessanten Biotopen in der Elbe-Röder-Region an. In diesem Jahr ging es bereits zur Brößnitzer Teichschlucht und an die Koselitzer Teiche. Im Juni gibt es einen Ausflug zur Leckwitzer Schanze, im August zu den Pfeifteichen bei Frauenhain, im August zum Waldmoor Großdittmannsdorf und im September in den Golkwald bei Löbsal.

Die meisten Besucher kommen regelmäßig zur europäischen Fledermausnacht am letzten Augustwochenende. Bis zu 70 Teilnehmer wurden hier schon gezählt. Auch die traditionelle Feldstation, ein Zeltlager mit verschiedenen Exkursionsangeboten, ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Sie wurde ebenfalls am vergangenen Wochenende in Pulsen aufgebaut - es war bereits der 53. Jahrgang.

