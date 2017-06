Dem Landesvater die Meinung sagen Ein Dialogprojekt führt Stanislaw Tillich ins Kulturschloss nach Großenhain. Die Themen stehen schon fest.

Hat noch gut lachen: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) kommt nach Großenhain. Hier soll mit den Einwohnern zu Sicherheit, Kriminalität, regionale Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Chancen für Ältere sowie der Umgang mit Behinderten diskutiert werden. © Monika Skolimowska/dpa

Die CDU will es nach eigenem Bekunden wissen: Was bewegt die Menschen im Freistaat, welche Probleme gibt es und wie kann man sie gemeinsam lösen? Zur Begleitung des Projektes hatte Stanislaw Tillich im März einen sogenannten Dialogbeirat berufen. Bestehend aus 13 ehrenamtlich tätigen Personen – aus verschiedenen Regionen Sachsens und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen tätig – soll dieser Beirat Ergebnisse diskutieren und gegebenenfalls auch eigene Empfehlungen aussprechen.

Ausgangspunkt für die Debatten seien zunächst Vorbereitungsgruppen mit zufällig ausgewählten Bürgern. Diese verständigen sich auf Themen, die wiederum Grundlage für sechs regionale Dialogveranstaltungen mit dem Ministerpräsidenten sind. Während der Politiker demnach bereits in Plauen, Bischofswerda und Döbeln mit Einwohnern gesprochen hat, finden im August Gesprächsrunden in Wurzen und Annaberg-Buchholz statt.

Beendet wird die diesjährige Dialogreihe am 21. August im Großenhainer Kulturschloss. Auch hier sollen in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr diskutiert, Vorschläge gemacht und neue Ideen entwickelt werden. Politische Entscheidungen würden indes nicht getroffen. Am 17. Juni habe sich die Vorbereitungsgruppe bei einem Treffen in Radebeul getroffen und sich für die Themenkomplexe Bildung, Schule und Kindertagesstätten, Zuwanderung, Flüchtlinge und Integration, Forschungsförderung sowie sozialer Zusammenhalt und Miteinander entschieden.

Darüber hinaus könne auch zu Sicherheit, Kriminalität, regionale Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Chancen für Ältere sowie der Umgang mit Behinderten diskutiert werden.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld dazu anmelden – zum Beispiel auf postalischem Weg unter Sächsische Staatskanzlei, Stichwort „Bürgerdialog“ 01095 Dresden. Neben dem Namen und der Telefonnummer bitte das Diskussionthema angeben. Auf der Internetseite www.dialog.sachsen.de ist in Kürze auch eine Online-Anmeldung möglich.

