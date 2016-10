Dem Kohlgrundbach geht’s an die Schaumkrone Das Gewässer an der Bobbahn wird verunreinigt. Nun gibt es einen Plan, wie das Problem endlich geklärt werden soll.

Der Schaum im Kohlgrundbach bei Hirschsprung soll beseitigt werden. © Kamprath

Die Hirschsprunger sind sauer. Sie sehen immer noch keine Besserung am Kohlgrundbach, der seit Monaten schäumt. Aber, so versichert der zuständige Beigeordnete im Landratsamt, Heiko Weigel, auf SZ-Nachfrage, die Arbeiten haben nun endlich begonnen, um das Problem zu beseitigen – hoffentlich. Über Monate suchte das Umweltamt nach der Ursache für die Verunreinigungen. Im Kohlgrundbach bildet sich immer wieder Schaum, wo er im Tal unterhalb der Bobbahn entspringt, dann weiter in die Biela und schließlich in die Müglitz fließt. Außerdem treten hässliche Ablagerungen im Bachbett und an den Uferbefestigungen auf. Ende Mai schließlich erhärtete sich nach neuerlichen Wasserproben der Verdacht, dass die Verschmutzungen vermutlich durch Filterrückspülwasser aus der Trinkwasseraufbereitungsanlage der Bobbahn verursacht werden. Das wird fälschlicherweise in den Regenwasserkanal eingeleitet. Das Landratsamt kündigte daraufhin Bauarbeiten an. Doch die Hirschsprunger warten und warten. Seit sie das Problem mit der SZ öffentlich machten, ist fast ein Jahr vergangen. Aber nun sollen die erforderlichen Arbeiten tatsächlich bis Ende Oktober erledigt werden, sagt Heiko Weigel.

Im Wesentlichen geht es darum, die Abwasserleitung, die von Oberbärenburg kommt, im unteren Bereich der Bobbahn vom Kältemaschinenhaus aus auf einer Länge von rund 200 Meter Richtung Hirschsprung zu erneuern. „Weiterhin werden die Anbindungen der Abwasserkanäle aus dem Kältemaschinenhaus neu geordnet“, erläutert Weigel, „wobei nunmehr auch der Abfluss für das Filterrückspülwasser aus der Wasseraufbereitungsanlage an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen wird.“ Nach Angaben des Landratsamtes begannen die vorbereitenden Arbeiten Ende September. So wurde das Baufeld von Bewuchs befreit, es wurden Rohre und Schächte angeliefert, der Kanal untersucht und die für den Bau notwendigen Genehmigungen von der Stadt Altenberg und dem Staatsbetrieb Sachsenforst eingeholt. Nun folgen die Tiefbauarbeiten. Dabei soll die Leitung entlang dem Kohlgrundweg im Bereich des Straßenbanketts verlegt, anschließend Straße und Bankett wiederhergestellt werden.

Die Investitionskosten, inklusive Planung, sind mit rund 70 000 Euro veranschlagt. Bund und Freistaat übernehmen 80 Prozent davon. Das Geld kommt aus der Spitzensportförderung. Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, die Straße wird jedoch mindestens einseitig befahrbar bleiben, verspricht das Landratsamt. Der Betrieb an der Rennschlitten- und Bobbahn soll davon nicht beeinträchtigt werden, da die Arbeiten nicht im unmittelbaren Bahnbereich bzw. auf den Transportwegen stattfinden.

