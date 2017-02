Billard Dem Klassenerhalt ein Stück näher Die Döbelner Poolstars haben drei wichtige Punkte geholt. Zurücklehnen können sie sich aber keinesfalls.

Maik Thiele steuerte für die Poolstars Döbeln im Spiel gegen BiBaBo Leipzig II zwei Siege bei. Die Döbelner gewannen mit 8:4 und schlossen damit nach Punkten zu den Leipzigern auf. © Dietmar Thomas

Aufatmen bei den Billardern des ESV Lok Döbeln. Die Poolstars gewannen das Duell gegen BiBaBo Leipzig II mit 8:4. Damit schlossen sie nach Punkten zu den Leipzigern auf, haben aber die schlechtere Spieldifferenz. Überhaupt geht es in der Oberliga sehr knapp zu. Nicht an der Tabellenspitze. Da thront der 1. PSC Dresden mit acht Punkten vor der ersten Mannschaft von BiBaBo Leipzig. Und die Leipziger wiederum haben sieben Zähler Differenz zum Dritten, PPC-Joker Leipzig II. Doch von Rang drei bis Platz acht beträgt der Abstand nur vier Punkte. Und mittendrin die Döbelner, die den sechsten Platz einnehmen.

Die Poolstars mussten, trotz einer tollen Hinrunde, zuletzt einige Rückschläge einstecken. Dazu zählte auch das Abrutschen auf den letzten Tabellenrang. „Während unsere bisherige Ausbeute von zehn Punkten in den Jahren zuvor meist schon zum Klassenerhalt reichte, ist die höchste sächsische Spielklasse in dieser Saison so ausgeglichen wie selten“, schätzt Billard-Abteilungsleiter Robby Sauer ein. Deshalb bündeln alle Mannschaften ihre Kräfte vorrangig bei Duellen gegen die direkte Konkurrenz. Das mussten die gastgebenden Billarder des ESV Lok Döbeln bei der Ankunft ihrer Gegner von BiBaBo Leipzig II ebenfalls feststellen. Die seit Jahren in der Oberliga etablierte Truppe kam mit fünf Spielern zu dieser auch für die Messestädter wichtigen Begegnung. Aber die Crew von Teamleiter Andre Dittmann konnte ebenfalls in Stammbesetzung antreten. Favorisiert waren allerdings die Leipziger, die das Hinspiel mit 9:3 klar für sich entschieden hatten. Doch die Poolstars wollten ihren Heimvorteil für eine Revanche nutzen.

In der ersten Runde lief es aus Sicht der Mittelsachsen gleich erfreulich gut. Alle drei 14/1-Partien gingen an die Muldestädter. Dittmann (100:56) siegte ungefährdet und deutlich. Maik Thiele (100:67) hatte anfangs etwas mehr Probleme, zog dann aber unaufhörlich davon, bis der Sieg in Sack und Tüten war. Robby Sauer hatte den nominell stärksten Gegner erwischt. Nach ausgeglichenem Beginn baute der seine Führung deutlich aus. Doch Sauer kam wieder gut in das Match und drehte den Spieß noch um. Dass aus dem 3:0-Zwischenstand kein 4:0 wurde, war dem Umstand geschuldet, dass Rico Funke (5:8) sein 10-Ballspiel verlor. Der Grundstein war aber gelegt und musste nun, in der folgenden Runde, weiter bearbeitet werden.

Thiele war chancenlos und musste eine klare 2:7-Niederlage einstecken. So hatten die Gäste den Anschluss hergestellt. Dittmann (8:3) und Sauer (7:2) konnten dem allerdings mit tollen Leistungen entgegenwirken. Bei Funke ging es sehr eng zu. Er hatte die große Chance zum Sieg und machte einen untypischen Fehler, den sein Kontrahent gnadenlos ausnutzte. Der 5:3-Zwischenstand war zwar eine Bank, aber keine auf der man sich ausruhen konnte. Ein Unentschieden war zum Greifen nah. Ein Gesamterfolg im Bereich des Möglichen. In der entscheidenden Runde mobilisierten die Döbelner noch einmal alle Kräfte. Funke, Dittmann und Thiele bescherten dem bisherigen Schlusslicht weitere Punkte, die bereits den Sieg sicherten. Sauer hatte seinem Kontrahenten nicht viel entgegenzusetzen und verlor eine bedeutungslos gewordene Partie.

Mit diesem unerwarteten 8:4-Spielgewinn entrinnen die einheimischen Billarder vorerst den beiden Abstiegsrängen. Wie lange dieses Gefühl anhalten wird, ist fraglich. Denn in den nächsten beiden Spielen warten der Tabellenerste und -zweite auf die Poolstars. Eine endgültige Entscheidung werden jedoch die drei letzten Spieltage bringen, wenn es gegen die Tabellennachbarn geht. Das erklärte Ziel Klassenerhalt, haben die Billarder des ESV Lok Döbeln aber weiter selbst in der Hand.

