Tagesgespräch Dem Kegeln fehlt der Nachwuchs Der letzte Sachsenmeister über 200 Kegel spielt derzeit in der 2. Verbandsliga. Das wird künftig wohl auch so bleiben.

Henry Knospe gehört zu den leistungsstärksten Keglern in Sachsen. Beim Döbelner SC spielt der ehemalige Zweitligaakteur in der 2. Verbandsliga und fungiert im Verein als Abteilungsleiter. © André Braun

Döbeln. Seit mehreren Jahren befindet sich der Kegelsport im Umbruch. Nach und nach wurden die Ligen von der 200- auf die 120-Wurf-Distanz umgestellt. Das betrifft in dieser Saison auch den letzten Sachsenmeister 200 Wurf von, die erste Mannschaft des Döbelner SC, die wie vier weitere Kontrahenten in die 2.Verbandsliga Staffel 3 eingeordnet wurden, obwohl ein Beschluss vorlag, dass diese Teams auf Bezirksebene starten müssen, wenn die 200-Wurf-Staffel wegfällt. Ein Entgegenkommen der spielleitenden Stelle für den Döbelner SC und die anderen Teams im Sinne des Sports. Allerdings wird es, da die dritte Verbandsliga-Staffel aufgelöst wird, eine Relegation mit den Plätzen eins bis vier der Staffel 3 sowie den Plätzen acht und neun der Staffeln 1 und 2 um den Klassenerhalt geben. Der DA sprach darüber mit Henry Knospe, dem Abteilungsleiter Kegeln des Döbelner SC.

Henry Knospe, war die Entscheidung des Verbandes mit der Übergangslösung von 200 auf 120 Kegel unglücklich?

Einfacher wäre es gewesen, wenn der Verband früher eine Festlegung getroffen hätte, auf das neue System, woran sich alle hätten halten müssen. So war es doch etwas zerfahren.

Ihre Mannschaft hat mit dem letzten Sachsenmeistertitel über 200 Wurf den größten Erfolg in der Region geholt. Haben Sie die danach folgenden Anpassungsprobleme im neuen Spielsystem erwartet?

Es waren einfach Besetzungs- und keine Anpassungsprobleme. Dass es mit Großschirma knapp wird, war zu erwarten.

Durch diese Besetzungsprobleme änderte sich oft die Tabellensituation bis hin zum vorletzten Platz für Ihr Team?

Bei fünf Mannschaften ist das ja auch nicht überraschend. Ich glaube schon, dass wir uns weiter stabilisieren, was sich schon andeutet. Dann werden wir Zweiter oder Dritter, aber das ist relativ gleichgültig. Wir dürfen nur nicht Letzter werden.

Man kann davon ausgehen, dass Ihre Mannschaft auch die Relegation erfolgreich bestreitet, wie soll es dann künftig in der 2. Verbandsliga weitergehen?

Wenn wir irgendwann nicht bald irgendwoher junge Talente bekommen, oder unsere eigenen in die erste Mannschaft einbauen können, ist es schon schwierig, diese Liga zu halten. Erste Verbandsliga ist mit unserer jetzigen Mannschaft leider nicht drin, einfach weil die Leute nicht durchgängig da sind.

Wie haben eigentlich Sie mit dem Kegeln begonnen?

Mit elf oder zwölf Jahren habe ich mit den Söhnen der Nachbarn Kegel aufgestellt und dadurch dann selbst angefangen.

Ihr Verein besitzt den Luxus einer Jugendabteilung, einer Ihrer Söhne hat sogar schon in der ersten Mannschaft ausgeholfen?

Ja, da haben wir leider auch verloren, aber das lag nicht an ihm. In der Jugendmannschaft, die Tabellenführer der Kreisklasse ist, sind es je vier Jungs in der Altersklasse Jugend A – die schon bei den Erwachsenen mitspielen dürfen – und der Jugend B.

Wie viele davon werden bleiben?

Schwer zu sagen, aber so richtig scheint Kegeln nichts mehr für junge Leute zu sein. Es ist weit weg von der Mode. Ein Junge ist jetzt vom Gymnasium mit dazu gekommen, der hat aber schon in Brandenburg gekegelt. Der macht es, weil er es schon immer getan hat. In den Ganztagsangeboten sind es auch nicht viele, die da hingehen und aktiv werden davon nur sehr wenige.

Wie sieht es mit Verstärkung aus Freizeitteams aus?

Die nehmen sicher an Freizeitturnieren oder auch an der Pokalrunde teil. Aber oft sind sie auch schon im Seniorenalter und wollen keine Punktspiele bestreiten.

Wie sehen Sie die Entwicklung in der Abteilung?

Uns ist wieder eine Mannschaft weggebrochen, wir haben nur noch drei. Es werden immer weniger Spieler. Die Älteren hören dann auf und Jüngere kommen nicht dazu.

Wie ändert man das?

Wir werden schon beneidet für unsere große Nachwuchsabteilung mit insgesamt acht Keglern. Man kann überlegen, ob eine neue Kegelanlage etwas bringen würde. Aber das wäre reine Spekulation, da hier auch eine Gaststätte fehlt, durch die es mehr Publikumsverkehr und damit mehr Aufmerksamkeit gäbe. Da würde es auch Feiern geben, wo dann auch die Kinder mal auf die Bahn gingen. Bei vielen Mannschaften, die Bundesliga spielen, sind die Anlagen an Gaststätten. In Peiting zum Beispiel, da saß man beim Anlauf fast auf dem Gaststättentisch. Da gehen die Leute einfach hin und das stört dort auch niemanden.

Sind 120 oder 200 Kegel besser?

Bei 120 Wurf ist viel mehr Bewegung und ein bisschen mehr Spannung drin. Aber es dauert eben immer noch drei Stunden.

Wie erhöht man die Attraktivität?

Das ist wie bei anderen Sportarten auch. Wenn die Stimmung oder der Erfolg da ist, kommen auch die Leute. Egal in welcher Liga. Wenn man zu Dynamo ins Stadion geht, da ist immer Stimmung, auch wenn sie 0:4 verlieren. Aber da sind auch 25 000 Leute da. Das im Kegeln zu ändern, dafür hat eigentlich weder bei den Verbänden noch den Vereinen jemand einen Plan.

Gibt es Ausnahmen in den Hochburgen?

In Zerbst ist es immer ausverkauft, sonst kommt man gar nicht rein. . Man muss sich anmelden oder Beziehungen haben. Dort werden von Sponsoren die besten Spieler rangeholt. Aber wer sich von Haus aus nicht fürs Kegeln interessiert, der schaut es sich auch nicht an. Das ist im Fußball vielleicht anders, weil es so viel im Fernsehen läuft.

Was wünschen Sie sich für das Kegeln in Döbeln?

Wir brauchen eine neue Kegelbahn, weil: Wir dürften nicht einmal Bundesliga spielen, auf unserer Bahn (lacht).

Gespräch: Dirk Westphal

zur Startseite