Dem Katzendreckgestank auf der Spur Ein Forscherteam befragt Erzgebirgler, ob und wann sie Geruchsbelästigen wahrgenommen haben.

Osterzgebirge. Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet treten im Herbst und Winter immer wieder Geruchsbelastungen auf. Es stinkt nach Katzendreck oder nach faulen Eiern, hat aber mit Tieren nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich um Industrieabgase, die offenbar als Nebenprodukt nordböhmischer Industriebetriebe entstehen.

Die jährliche Beschwerdeanzahl hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Ein Forscherteam hat es sich zum Ziel gesetzt, das Geheimnis dieses Phänomens – das auch als Böhmischer Nebel bekannt ist – näher zu untersuchen. Dazu werden in den nächsten Tagen Menschen aus dem Grenzgebiet gefragt. Wie der Forschungsverbund Public Health Sachsen und Sachsen-Anhalt auf SZ-Nachfrage erklärte, sind 500 Telefoninterviews geplant. Schriftlich wolle man 3 656 Personen befragen. „Hauptsächlich wollen wir Informationen zum Thema Geruchsbeschwerden und -wahrnehmung erhalten“, erklärt Professor Joachim Fauler. Die ausgewählten Erzgebirgler müssen etwas Zeit mitringen. Die Telefonbefragung dauert etwa zwölf Minuten, das Ausfüllen des Fragebogens zwischen zehn und 15 Minuten. Danach wird das Forscherteam die Daten auswerten. „Wir wollen klären, ob die im betroffenen Gebiet lebende Bevölkerung Umwelt- und Geruchsbelastung wahrnimmt, und gegebenenfalls einen Zusammenhang von Geruchsereignissen und persönlichem Wohlergehen sieht“, erklärt der Professor.

Um ein wissenschaftlich fundiertes Ergebnis zu erhalten, sei es wichtig, dass möglichst viele der kontaktierten Bürger an der Befragung teilnehmen. „Neben der rein statistischen Datenauswertung zur Geruchsproblematik, wollen wir vor allem Daten erheben, die uns die Bevölkerung direkt zur Verfügung stellt“, verspricht Fauler. Obwohl es in den vergangenen Jahren auch im Osterzgebirge, so auch in Geising, immer wieder zu Geruchsbelästigungen kam, konzentrieren sich die Untersuchungen auf das mittlere Erzgebirge und hier konkret auf die Kommunen Seiffen, Olbernhau und Neuhausen. Das sei das Gebiet, aus dem die meisten Geruchsereignisse gemeldet werden, so Professor Fauler.

Das Projekt begann im April 2016 und soll im März 2019 abgeschlossen werden.

