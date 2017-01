Dem Ferienresort fehlen noch Flächen Auf den Großteil des Areals für Hotel, Ferienhäuser und Golfplatz habe er Zugriff, sagt Henry de Jong. Und der Rest?

Bald sollen hier in Tiefenau Feriengäste ein und ausgehen. © Sebastian Schultz

Rund 100 Hektar umfasst das Gebiet, auf dem zwischen Tiefenau, Heidehäuser und Lichtensee in naher Zukunft ein Ferienresort mit Viersternehotel, Ferienhäusern und Golfplatz entstehen soll. So sehen es die Pläne des Niederländers Henry de Jong vor. Der hatte den einst riesigen Ferienpark mit seinen Planern zuletzt verkleinert, um so Chancen auf Baurecht zu bekommen.

Das Baurecht ist allerdings nur eine von drei wesentlichen Säulen für das Projekt. Die zweite Stütze ist der Grunderwerb. Denn das künftige Ferienresort-Gelände ist kein Einzelgrundstück, sondern besteht aus Dutzenden Teilflächen, die sich auf zig Eigentümer verteilen. Selbst wenn Henry de Jong von der öffentlichen Hand das Baurecht bekäme – ohne Zugriff auf die Grundstücke würde das ganze Projekt nicht funktionieren.

In den vergangenen Jahren kaufte die Firma von Projektentwickler Henry de Jong deshalb immer wieder Grundstücke. Wie Puzzleteile kamen so Flächen für das Resort stückweise zusammen. Ob dem Niederländer der gesamte benötigte Grund und Boden für das Großprojekt gehört, war aber lange eine offene Frage.

Henry de Jongs jüngsten Auftritt im Gemeinderat am Montag nutzten Abgeordnete, um beim Projektentwickler direkt nachzuhaken. Er habe Zugriff auf „90 bis 95 Prozent“ des Areals, beim Rest kläre man gerade noch Dinge, erklärte de Jong. Bei den übrigen Flächen sei er optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass es durchgeht, wie wir uns das vorgenommen haben.“

Auf SZ-Nachfrage erläuterte der 56-Jährige, dass sich von den benötigten rund 100 Hektar knapp 40 Hektar in seinem Eigentum befinden. Auf weitere Flächen habe er über Zugriff mittels vertraglicher Abmachungen. Noch offen seien „zehn bis zwölf Prozent“, so de Jong. Beim Schloss-Areal, um das es im Hintergrund schwierige Verhandlungen gegeben hatte, sei man aber zu einer Lösung gekommen, sagt Henry de Jong. An ihm liege es nicht, den Handel zu einem Abschluss zu bringen, sondern an der Gegenseite. Man habe sich auf einen Preis geregelt, die andere Seite müsse jetzt „nur noch Formalitäten“ regeln. – Zur dritten wichtigen Säule für das Resort-Projekt – der Finanzierung – äußerte sich Henry de Jong ebenfalls.

Derzeit sei mit einem finanziellen Umfang des Vorhabens von 40 bis 45 Millionen Euro zu rechnen. Wer die Summe aufbringt? Der Niederländer möchte keine Details zu den Investoren nennen, es gebe aber „eine Liste von fünf Partnern“, zwei aus Deutschland, drei weitere aus dem Ausland, sagt er. Banken seien nach jetzigem Stand nicht an der Finanzierung beteiligt.

Jetzt steht zunächst das Treffen mit Verantwortlichen aus dem Meißner Landratsamt an, um das weitere Vorgehen im Planungsverfahren zu besprechen, an dessen Ende das Baurecht für das Resort stehen soll. Von den Behördenvertretern erhoffe er sich „eine positive Grundhaltung“ gegenüber den neuen Entwürfen, so Henry de Jong. Am 7. Februar wollen beide Seiten zusammentreffen, das bestätigte auch der Landkreis auf Nachfrage.

