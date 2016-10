Dem Elbland gehen die Touristen aus Im Juli kamen 10 Prozent weniger Übernachtungsgäste in die Region. Das liegt nicht nur am schlechten Image Sachsens.

Über einen Mangel an Hotelgästen kann sich Sylvia Richter, Geschäftsführerin des Hotels Stadt Radebeul, in diesem Jahr nicht beklagen. Doch im Selbstlauf funktioniert das nicht. Man müsse die Gäste überzeugen: mit Werbung, Sonderaktionen und natürlich mit Leistung. © Klaus-Dieter Brühl

Was wäre eine Statistik ohne Ausnahmen? In diesem Fall ist es das Hotel Kupferberg in Großenhain, das aus der Reihe tanzt – glücklicherweise. Denn dort kann Chefin Angelika Pietzsch sich entgegen dem regionalen Trend über gestiegene Übernachtungszahlen freuen: Knapp 26 Prozent mehr waren es im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Nein, wir können uns nicht beschweren“, sagt die Chefin gut gelaunt.

Grund zur Freude hat man im Tourismusverband Sächsisches Elbland dagegen nicht. Hier verzeichnete man im Juli ein Minus von 10,4 Prozent bei den Ankünften und ein Minus von 7,3 Prozent bei den Übernachtungen in Betrieben mit mehr als zehn Betten. Geschäftsführerin Sindy Vogel verweist darauf, dass der Juli 2016 wohl auch wegen des häufigen Regens ein schwächerer Reisemonat war – „was sich für unsere Region im Ausbleiben der Radtouristen bemerkbar gemacht hat“. Auch das sehr erfolgreiche Burgen- und Heideland weise beispielsweise ein Minus von rund elf Prozent bei den Ankünften auf.

„Doch es sind keine berauschenden Zahlen, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren“, ergänzt der Vorsitzende des Präsidiums Bert Wendsche. Selbst wenn man das Minus von 10,4 Prozent gegen das Plus von 9,4 Prozent im vergangenen Juli aufrechnet – das Gesamtjahresergebnis bleibt negativ: rund vier Prozent weniger bis einschließlich Juli; in Sachsen ist dieser Wert mit minus 0,4 Prozent laut Wendsche deutlich geringer.

Vor schnellen Schlüssen warnt der Vorsitzende jedoch und betrachtet für eine weitere Perspektive die Zahlen für das Elbland seit 1990 im Vergleich mit Deutschland, Sachsen und Dresden: vom gigantischen Aufschwung nach der Wiedervereinigung über den beständigen Anstieg von Übernachtungen in Dresden im Zeitraum 2001 bis 2010 bis zum Stand von heute.

Während die Zahl der Übernachtungen in diesen Jahren um 9,5 Prozent in ganz Deutschland, 12,3 Prozent in Sachsen und knapp 42 Prozent in Dresden gestiegen ist, blieb der Wert für das Elbland bei einem ernüchternden Plus von gerade einmal einem halben Prozent. Von 2010 bis 2015 war es bereits ein leichtes Minus von 0,01 Prozent, zwischen 2013 bis 2015 dann ein Minus von 1,4 Prozent.

„Wir sind mit dem quantitativen Aufholprozess, den wir bis 2010 hatten, jetzt einfach am Ende“, beurteilt Wendsche die Zahlen. Deshalb könne sich die Region um Dresden auch nicht länger nur auf die schöne Landschaft und Barockarchitektur als Besuchermagnete verlassen. „Wir müssen uns um neue Angebote kümmern und fragen: Was lockt die Gäste?“

Dass die aktuelle Diskussion um das Image Sachsens die Sache weiter verschärft, ist für Wendsche unstrittig. „Aber alles darauf zu reduzieren, ist unsinnig. Dann würden wir uns selbst nicht ehrlich hinterfragen.“

Hier Übernachtung, dort Sightseeing

Die Besonderheit im Elbland sei zudem, dass die großen Beherbergungsbetriebe meist Mitte der 90er Jahre gebaut wurden und die Eigentümer nun vor der Frage stehen: Nehme ich noch einmal richtig Geld für eine Sanierung in die Hand, oder traue ich mir das nicht zu? Vor allem Objekte abseits der Elbschiene hätten da beschlossen, diesen Aufwand nicht mehr zu betreiben, so Wendsche. Eine Entwicklung, die durch die Asylkrise, bei der Hotels zu Asylbewerberunterkünften wurden, beschleunigt wurde. Von Anfang 2015 bis jetzt verschwand in der Region jedes zehnte Bett, auch weil aus manchen Hotels Einrichtungen für Betreutes Wohnen und dergleichen wurden.

So finden sich die großen Hotels nun mehr denn je entlang der Elbschiene – in Meißen, Radebeul, Torgau oder Pirna. „Es gibt aber tolle touristische Anziehungspunkte wie Moritzburg, Zabeltitz oder Nossen“, sagt Wendsche. Deshalb müsse nicht nur die Zusammenarbeit mit Dresden weiter forciert werden, sondern auch die in der Region: Dass Hotels entlang der Elbe Sehenswürdigkeiten wie Moritzburg empfehlen – und die Touristiker in Moritzburg dafür auf Hotels in Coswig, Meißen oder Radebeul hinweisen.

Das Hotel Kupferberg in Großenhain liegt fernab von Elbe und Elberadweg. Warum lief es in diesem Jahr trotzdem so gut hier? Die Herberge mit den 13 Zimmern, so schreibt die Webseite, sei auch für Reise- und Busunternehmen als Zwischenstation auf dem Weg nach Meißen, Dresden, Moritzburg oder zur Hoflößnitz in Radebeul attraktiv. Chefin Angelika Pietzsch berichtet auch von vielen Familienfeiern mit Übernachtungen und Geschäftsleuten als Gästen in diesem Jahr. Ihre Formel für den Erfolg ist daher simpel: „Wenn es mit der Wirtschaft in Großenhain gut läuft, läuft es auch mit den Übernachtungen gut.“

