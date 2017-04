Dem Dorf wieder Seele eingehaucht Ein Verein kürt Schmilka zum schönsten Dorf Sachsens. Der Ort beweise, dass Schönes auch wirtschaftlich sein kann.

Ortsvorsteher Hartmut Ehrlich nimmt von IG-Vorstand Marion Berger das Schild in Empfang, für das nun ein Ehrenplatz gesucht wird.

Für Johannes von Korff von der Interessensgemeinschaft (IG) „Sachsens Schönste Dörfer“ ist der Schmilkaer Unternehmer Sven-Erik Hitzer ein „Raumpionier“. Er sei der maßgebliche Motor für die Entwicklung des Bad Schandauer Ortsteils gewesen, erklärte Korff in seiner Laudatio bei einem kleinen Festakt am Montagabend in Schmilka. Die IG ist eine Untergliederung im Landesverein Sächsischer Heimatschutz und hat Schmilka jetzt als zehnten Ort den Titel „Schönstes Dorf Sachsens“ verliehen. Der Ort an der Elbe kurz vor der Grenze zu Tschechien sei ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, historische Bausubstanz zu erhalten. „Der Ort beweist, dass Schönes auch wirtschaftlich ist“, sagt von Korff. Auch Hinterhermsdorf hat schon den Titel von der IG bekommen.

Mancher wird sich wundern, warum ein Verein diese Auszeichnung vergibt. Bisher war das doch der Freistaat. Der veranstaltet auch immer noch einen solchen Wettbewerb. Hier wurde schon Saupsdorf bei Sebnitz ausgezeichnet. „Der Freistaat bezieht dafür aber viele Kategorien ein wie etwa Internetanschluss oder Kita-Plätze“, sagt Korff. Die IG stellt dagegen die Baukultur und den Erhalt der charakteristischen ländlichen Siedlungsformen in den Vordergrund.

Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack verweist darauf, dass das eine Entwicklung über viele Jahre war, bei der es auch viel Redebedarf gab und Einigungswillen von allen Seiten Voraussetzung war. Nun hat der Ort nicht nur eine Mühle mit Bäckerei und Brauerei in historischen Gemäuern, sondern auch viele sanierte Häuser, die zuvor dem Verfall ausgesetzt waren. „Herr Hitzer hat nicht nur der Mühle wieder Leben eingehaucht, sondern auch den Häusern“, sagt Ortsvorsteher Hartmut Ehrlich. Deshalb hält er es nur für gerechtfertigt, dass das Schild mit der Aufschrift „Sachsens schönstes Dorf“ an ein Haus der Albergo GmbH kommt, die Hitzer führt.

Der bedankte sich artig und erklärte zugleich, dass die demokratischen Strukturen gut funktionierten und der Ortschaftsrat ein wichtiges Korrektiv ist, der für die Balance sorgt. Schade findet Hitzer allerdings, dass kein weiterer Unternehmer so richtig nachgezogen habe. Für ihn ist die Auszeichnung für Schmilka so etwas wie eine Medaille, die an jedem Ortseingang deutlich sichtbar präsentiert werden sollte.

Für Hartmut Ehrlich haben aber auch der Schifferverein oder die Feuerwehr einen Anteil an der positiven Entwicklung. „Die Programmgruppe tritt nicht nur zur Schifferfastnacht auf, sondern organisiert auch das Oktoberfest.“ Der Saal in der Mühle sei sehr wichtig für die Kultur im Dorf. Mit der Annahme der Auszeichnung verpflichtet sich Schmilka und damit die Stadt Bad Schandau aber auch, sich der „Qualitätscharta“ der IG zu unterwerfen, wie es Johannes von Korff nennt. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit der Dörfer beim Know-how-Transfer oder dem Erfahrungsaustausch. „Da freue ich mich schon drauf“, sagt Marion Berger. Die Hinterhermsdorferin gehört seit einiger Zeit dem Vorstand der IG an.

