Delikatesse aus dem Knast Die ersten Schnecken aus der Zucht der JVA sind reif für den Kochtopf. Sie schmecken am besten mit Knoblauchbutter.

Die Gartentherapeutin der JVA, Frau Landgraf, zeigt Achatschnecken im Terrarium. © Sebastian Schultz

Die Kunden wollen eher kleine Schnecken. Sodass sie mit einem Happs gegessen werden können, erklärt die Gartentherapeutin der JVA Zeithain Frau Landgraf. Seit dem Beginn der Schneckenzucht im Sommer 2015 kümmert sie sich zusammen mit den Gefangenen um die Tiere , die jetzt auch ihre ersten Abnehmer gefunden haben. Eine Gruppe der Suchttherapie-Station habe die Zeithainer Delikatesse als allererste zubereitet. Jetzt werden die Schnecken vor allem an Mitarbeiter aus dem Vollzugsdienst verkauft. Dafür werden die Tiere, man rechnet in etwa mit einem Dutzend pro Person, zunächst in ein extra Terrarium auf Sand und Nulldiät gesetzt, damit sie dort ihren Darm entleeren und nicht bitter schmecken. Danach werden sie lebend verkauft – und sind der Fantasie der Köche keine Grenzen gesetzt. Denn Rezepte gibt es erstaunlich viele: Ob fein gehackt in Blätterteig gebacken, als Suppe oder Salat, im Ofen gebraten oder in Weinblätter gewickelt, auf dem Grill geröstet, paniert oder ganz schlicht mit einem Stück Knoblauch-Butter im eigenen Gehäuse gratiniert. Letztere ist wohl die gängige Variante für die Region, obwohl einige Wenige auch schon experimentiert haben. „In Gemüsesud eingeweckt sollen sie sehr gut schmecken“, weiß Frau Landgraf, die ihren Namen aus Sicherheitsgründen nicht in der Zeitung lesen will und selbst noch nicht gekostet hat. Dabei war die Schneckenfarm ihre Idee.

Denn einerseits bekommen die Häftlinge durch die Pflege der Schnecken eine sinnvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. Andererseits sind die Schnecken – zurzeit werden es wohl mehrere Hundert sein – relativ unkompliziert. Sie leben von Obst und Gemüse und allem Grünzeug, das sich im Garten findet. Zudem kochen die Gefangenen aus der Suchttherapie, zu deren Therapiekonzept die Gartenarbeit gehört, ab und zu ein Gemisch aus Eierschalen und Haferflocken und sorgen so für die nötige Kalkzufuhr. Im Sommer leben zumindest die südeuropäischen und die einheimischen Weinbergschnecken in einem Gehege im Gefängnisgarten. Dort muss zusätzlich Unkraut gejätet, Nacktschnecken abgesammelt und die Weinbergschnecken vom hüfthohen Doppel-Zaun ringsherum abgelesen werden, damit sie nicht stiften gehen. Das gehört allerdings zu den am wenigsten beliebten Aufgaben im Garten, weiß Frau Landgraf. Jetzt, wenn die Tage kürzer und kühl werden, leben die Weinbergschnecken aber genau wie die kälteempfindlichen Achatschnecken – eine afrikanische Riesenschnecke – in Terrarien in einem Raum im Freigängerhaus. Und egal ob drinnen oder draußen – „sie vermehren sich ganz toll“, sagt Frau Landgraf und zeigt zum Beweis ein Terrarium, an deren Deckel dicht an dicht unzählige schwarze Schneckenhäuser kleben. Einmal im Jahr legen die Tiere bis zu 20 Eier.

An Restaurants oder Lebensmittelmärkte sollen die Tiere trotzdem nicht vermarktet werden – obwohl das ursprünglich durchaus angedacht war. Aber der professionelle Verkauf würde die Organisationskapazitäten der JVA-Mitarbeiter übersteigen, sagt JVA-Sprecher Benno Kretzschmar.

Die Schnecken von Sachsens einziger Farm werden also wohl eine rare Delikatesse bleiben. Dabei hat die durchaus Potenzial: Denn das Fleisch gilt als fettarm, eiweißreich und leicht verdaulich. Zudem decken schon drei Schnecken – das sind etwa hundert Gramm – bereits die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Tageszufuhr an Omega-3-Fettsäuren.

zur Startseite