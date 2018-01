Delegation prüft Merzdorfer Teich Nach dem neuen Ölfund wollen sich nächste Woche Vertreter der Stadt, des Landratsamtes und der Feuerwehr vor Ort umsehen.

Wieder Öl auf dem Merzdorfer Teich. © Sebastian Schultz

Riesa. Das Kreisumweltamt hatte die Causa Merzdorfer Teich wohl schon zu den Akten gelegt. Doch seitdem auf dem kleinen See erneut ein Ölfilm aufgetaucht ist, muss sich Amtsleiter Peter Jönsson erneut damit beschäftigen. „Der Hinweis auf eine aufschwimmende Ölphase in Böschungs- und Uferbereichen am Merzdorfer Teich hat sich leider bestätigt“, so Jönsson. Die Feuerwehr habe zur Schadensbeseitigung ein Mittel für den biologischen Abbau des Öls eingesetzt. Anfang dieser Woche sei zudem wieder Ölbindemittel aufgebracht worden. „Mit der Ölphase behaftetes Treibgut wie Äste wurden aus dem Uferbereich entfernt“, so der Amtsleiter. Die Feuerwehr kontrolliere täglich und werde ihre Maßnahmen zur Schadensbegrenzung fortsetzen. Alle relevanten Akteure, darunter Vertreter des Landratsamtes, der Stadt und der Feuerwehr, werden sich nun am Mittwoch, 10. Januar, noch einmal vor Ort umsehen.

Die Ursache der Ölverschmutzung ist noch nicht geklärt. Sie könnte von der Havarie des Tanklasters, der im Herbst 2016 auf dem Betriebsgelände der AGV ausgelaufen war, stammen. Ebenso ist denkbar, dass neues Öl in das Gewässer gelangt ist.

