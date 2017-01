Deineges Millionen-Coup Beim Neujahrsempfang tat der OB, als gebe es neues Geld für die Stadthalle. Das ist nicht wirklich so. Trotzdem geht es nun mit dem Kleinen Saal weiter.

OB Siegfried Deinege. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Zum Abschluss seiner Neujahrsrede zog der Görlitzer OB Siegfried Deinege den Stift, unterzeichnete Papiere und übergab sie dem völlig verdutzten Staatssekretär aus dem sächsischen Innenministerium. Es seien wieder zwei Millionen Euro für die Stadthalle, die er mit seiner Unterschrift nun auf den Weg gebracht habe, erklärte der Görlitzer Rathauschef den verblüfften Gästen seines Neujahrsempfangs in der früheren Görlitzer Synagoge.

So entstand der Eindruck, Görlitz habe weitere Gelder für die Veranstaltungshalle an der Neiße erhalten. Es stimmt zwar, dass nun zwei Millionen Euro fließen werden. Neu sind die Mittel aber nicht, sondern bereits seit geraumer Zeit zugesagt. Was Deinege publikumswirksam vornahm, erledigten Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der sächsische Staatsminister des Innern, Markus Ulbig, in ihren Büros. Wie die beiden Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU) und Thomas Jurk (SPD) gestern in einer Pressemitteilung erklärten, hätten alle Drei nun ihre Unterschrift unter die Finanzierungsvereinbarung zur weiteren Sanierung der Stadthalle Görlitz gesetzt.

Mit den Mitteln soll nun der dritte Bauabschnitt umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem um den Kleinen Saal der Stadthalle, in dem künftig 200 Besucher Platz finden. Die Bühne soll komplett erneuert werden, nachdem sie für einen provisorischen Rettungsweg schon einen Teil ihrer Fläche eingebüßt hat. Auch die Elektroanschlüsse, Haustechnik und Brandschutzmaßnahmen für die zeitweise Nutzung des kleinen Saales sind in den Arbeiten eingeschlossen. Um den Brandschutz zu erhöhen, soll unter anderem der kleine Saal auch vom restlichen Gebäude abgetrennt werden.

Zum Auftakt des Jahres haben sowohl OB Deinege als auch sein Bürgermeister Michael Wieler erneut betont, dass die schrittweise Sanierung der Stadthalle der richtige Weg sei. Auch Michael Kretschmer plädiert dafür: „Die Wiedereröffnung ist über diesen Weg erreichbar. Görlitz braucht die Stadthalle und wir werden uns weiter dafür einsetzen“. Doch sein Kollege Thomas Jurk macht sich eine in der Görlitzer Politik verpönte Forderung des Stadthallenvereins eigen, wenn er sagt: „Das große Ziel bleibt für mich die Rekonstruktion des großen Saales bis zum Jubiläumsjahr 2021.“

