Deineges Finanzsorgen Die Gewerbesteuer fließt nicht wie erhofft. Die Bauprojekte werden teurer als gedacht. Jetzt zieht der Oberbürgermeister von Görlitz die Notbremse.

Der Görlitzer OB Siegfried Deinege auf dem Marienplatz © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz ist in finanziellen Schwierigkeiten. Wie Oberbürgermeister Siegfried Deinege erklärte, nahm die Stadt im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer ein als geplant. Er habe deshalb eine vorläufige Haushaltsführung angeordnet, also eine Haushaltssperre.

Alle gesetzlich festgeschriebenen Ausgaben wie Löhne und Gehälter, auch Sozialleistungen werden weiter bezahlt. Neue Investitionen aber können nur getätigt werden, wenn ihre Finanzierung abgesichert ist und die Mittel freigegeben werden. Dabei werden auch Abstriche von dem millionenschweren Investitionspaket gemacht werden müssen, das der Stadtrat mit dem Haushalt 2017/2018 beschlossen hatte. Deinege sagte dazu: „Bei den Investitionen werden wir tun, was inhaltlich geboten ist, aber nicht alles, was wir wollen.“

Deinege nutzte für seine Hiobsbotschaft den Neujahrsempfang der Wählervereinigung „Bürger für Görlitz“ am Freitagabend. Zuvor hatte seine Verwaltung Anfragen der Sächsischen Zeitung nach der Entwicklung bei der Gewerbesteuer und damit auch des städtischen Haushaltes seit Wochen ins Leere laufen lassen. Auch am Freitag entzog er sich, mit Hinweis auf weitere wichtige Termine am Abend, Nachfragen. Zuvor hatte sein Bürgermeister, Michael Wieler, in seiner Funktion als Vorsitzender der Wählervereinigung nochmals deutlich gemacht, wo seine politische Organisation die Schwerpunkte für die nächste Zeit sieht: Sanierung des Schulzentrums Königshufen, Neubau einer Mittelschule in der Innenstadt, Neubau eines Feuerwehrdepots für die freiwillige Ortsfeuerwehr Stadtmitte, Ausbau des Industriegeländes in Schlauroth, Ausbau der Kita-Plätze, Brandschutz im Theater, Erweiterung des Landratsamtes, Bau des Jakob-Böhme-Zentrums in der Dreifaltigkeitskirche, Infrastruktur am Berzdorfer See. Bei der Stadthalle könne es aber nur vorangehen, wenn wie bislang Fördergelder zu symbolischen Bedingungen wie bei der Synagoge zur Verfügung gestellt werden können. Mit anderen Worten: Wenn Bund und Land alle Kosten übernehmen.

Neben den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen nannte Oberbürgermeister Deinege einen zweiten Grund für die Schieflage des Haushaltes: Die geplanten Investitionen werden teurer als gedacht. In dieser Woche will er wegen eines Projektes in Dresden verhandeln, das eine Million Euro über Etat liegt. Es dürfte sich um den Turnhallenbau an der Jägerkaserne handeln. Deinege zufolge würde sich bei Aufträgen über eine halbe Million Euro nur ein Anbieter melden, der dann die Arbeiten auf bis zu 40 Unterauftragnehmer verteilen würde. Den Unternehmern machte Deinege den Vorwurf, dass dann „Marge“, also der „Gewinn“ verteilt wird. Und damit alle etwas abbekommen, müsste der Gewinn höher ausfallen, als wenn der Hauptauftraggeber eben das meiste selbst erledige. Daran müsse sich etwas ändern.

Deinege hatte allerdings schon im Laufe des vergangenen Jahres Maßnahmen angekündigt, ohne dass etwas passiert ist. Zumal das Vergabegesetz auch vorsieht, dass nur bis zu 50 Prozent der Auftragssumme an Subunternehmer weitergereicht werden dürfen. Die Bauwirtschaft hingegen kritisiert die Kostenschätzungen der Planungsbüros: Sie lägen zu niedrig, dadurch käme es zu den „Überraschungen“ bei den Ausschreibungen.

zur Startseite