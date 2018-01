Deinege spricht mit Bombardier-Spitze Dabei geht es um die Zukunft des Görlitzer Standortes. Der ist nach 2019 unsicher.

Blick auf das Bombardiergelände in Görlitz. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat angekündigt, in dieser Woche in Berlin die Geschäftsführung von Bombardier Deutschland zu treffen. Dabei geht es um die Zukunft des Görlitzer Waggonbaus. Die ist nach 2019 unsicher. Bis dahin sind betriebsbedingte Kündigungen der Stammbelegschaft ausgeschlossen, derweil beginnt das Unternehmen aber, die Zahl der Leiharbeiter in Görlitz zu verringern. Deinege, der vor seiner Amtszeit im Görlitzer Rathaus selbst langjährige Manager bei Bombardier war, will dabei ausloten, mit welcher Strategie Bombardier seinen Görlitzer Standort entwickeln will. Deinege erwartet Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmerseite über den Görlitzer Standort bei Bombardier im April und Mai. Die Verhandlungen über die Zukunft des Görlitzer Werkes bei Siemens dürften Deinege zufolge bis Mitte des Jahres dauern. Der OB zeigte sich aber zuversichtlich, dass beide Werke eine Chance haben, sich zu behaupten. (SZ/sb)

