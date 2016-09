Deinege kritisiert Strategie für Schulen Schülerzahlen steigen, Lehrer gehen in Rente. Jetzt wendet sich der Görlitzer Oberbürgermeister ans Kultusministerium.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege. © Stadtverwaltung

Ungewohnt deutlich hat OB Siegfried Deinege in der Stadtratssitzung am Donnerstag die Schulpolitik des Freistaates kritisiert. Vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen bei gleichzeitigem Renteneintritt massiv vieler Lehrer in den Jahren 2017 bis 2019 warf er dem Freistaat indirekt Planlosigkeit vor: „Ich habe ein anderes Verständnis von Strategie. Wenn man ein bisschen mit Vorlauf plant, würden uns einige Sachen leichter fallen.“

Seit Oktober 2015 gebe es Beratungen mit dem Landkreis zu Schülerzahlen. Als Konsequenz daraus seien Containerklassenzimmer an der Oberschule Rauschwalde aufgestellt worden. Inzwischen habe er auch Kontakt zur Bildungsagentur gesucht zur Sicherstellung der Lehrerkapazitäten. „Und jetzt werde ich kurzfristig einen Brief an das Kultusministerium verfassen zu Seiteneinsteigern und zur Altersstruktur der Lehrer“, so der OB. Er schätze die Qualifizierungsmöglichkeiten für Seiteneinsteiger als nicht ausreichend ein. Zudem liegen ihm bisher keine präzisen Schüler- und Lehrerzahlen vor. Diese seien aber wichtig, um sauber bewerten zu können, welche Kapazitäten wann gebraucht werden.

