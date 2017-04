Deinege auf Zick-Zack-Kurs zum Tag der Sachsen Alles wieder auf Start: Im Rathaus will man nun doch ernsthaft eine Bewerbung für 2021 prüfen.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege ist in der Frage zurückgerudert, ob sich Görlitz um die Ausrichtung des „Tages der Sachsen“ bewerben soll. Vor dem Stadtrat erklärte er am Donnerstag, es sei noch keine Entscheidung darüber gefallen. Seine Äußerungen stehen im Widerspruch zu Erklärungen seines Pressesprechers Wulf Stibenz. Der hatte der SZ mitgeteilt: „OB Deinege und mehrheitlich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben sich gegen die Durchführung des Tages der Sachsen 2020 in Görlitz ausgesprochen, um die Kraft auf die Feierlichkeiten zu 950 Jahre Görlitz zu konzentrieren.“

Deinege erklärte nun vor dem Stadtrat, das sei kein abschließendes Votum gewesen. Stattdessen solle nun eine Übersicht der Kosten und Einnahmen erstellt werden. Auch das Gespräch mit der Bürgerschaft wolle er suchen. Er reagiert damit auf Vorwürfe, die Entscheidung sei in einer Geheimsitzung gefallen. Tatsächlich hatte der Verwaltungsausschuss im nicht-öffentlichen Teil, quasi hinter verschlossenen Türen, über das Thema diskutiert. Selbst Stadträte, die nicht Mitglied im Ausschuss sind, zeigten sich gegenüber der SZ verwundert, dass dort das Thema erledigt worden sei. Stibenz vermied in seiner Erklärung jeglichen Hinweis, dass es sich nicht um eine abschließende Entscheidung des Ausschusses handelte, dass weitere Beratungen oder sogar Bürgerversammlungen geplant seien. Dabei hatte die SZ extra zum Tag der Sachsen im Rathaus gefragt: „Wird der Stadtrat demnächst darüber entscheiden?“ Das Rathaus ging am Freitag zum Thema Tag der Sachsen auf Tauchstation. Die Presseabteilung und Oberbürgermeister Siegfried Deinege reagierten nicht auf Anfragen der SZ, welche Erklärung nun stimme. Sie ließen eine Mail der SZ vom Donnerstagabend unbeantwortet. Kein ganz unübliches Vorgehen, teilweise müssen Journalisten Tage auf Antworten aus dem Görlitzer Rathaus warten.

Etwas mehr Aufklärung gibt es daher von Stadträten, die im Verwaltungsausschuss sitzen. CDU-Stadtrat Matthias Urban erklärte, es habe sich bei der Diskussion im Verwaltungsausschuss lediglich um eine Momentaufnahme gehandelt, angestoßen von der finanziellen Situation in Löbau. Dort rechnet man mit einem Defizit von rund einer Million Euro, die aus dem städtischen Haushalt gedeckt werden soll. „Da waren die Statements tatsächlich mehrheitlich ablehnend“, erinnert sich Urban. „Es erfolgte jedoch keine Abstimmung, ob der Tag der Sachsen nun durchgeführt oder abgelehnt werden sollte, da eine Görlitzer Variante fehlte, wir das aber von der Verwaltung verlangten.“ Von diesem Willen der Stadträte, weitere Informationen zu erhalten, ist in der Erklärung von Stibenz keine Rede. Aus Sicht der Stadträte sei vieles nach wie vor offen: Was will Görlitz anders machen als Löbau? Kann der Tag der Sachsen mit der 950-Jahr-Feier kombiniert werden? Auch für das Stadtjubiläum werden Veranstaltungen geplant, allerdings ohne Fördermittel.

Beim Thema Tag der Sachsen agieren Oberbürgermeister Siegfried Deinege wie sein Sprecher Wulf Stibenz auch bei anderen Angaben unglücklich. So behaupten sie beide, Freital hätte sich offiziell um die Ausrichtung des Tages der Sachsen 2021 beworben. Freital erinnert sich in dem Jahr an seine Gründung vor 100 Jahren. Tatsächlich liegt eine solche offizielle Bewerbung in Dresden nicht vor. Kann es auch gar nicht, weil der Tag der Sachsen 2021 auch noch gar nicht ausgeschrieben wurde. Erst danach ist eine Bewerbung möglich. Befragte Stadträte haben eher den Eindruck, dass die Rathausspitze mit ihrer Erklärung gegenüber der SZ „das Thema loswerden wollte“. Wie OB Siegfried Deinege nach seiner öffentlichen Ablehnung des Tages der Sachsen eine Görlitzer Bewerbung doch noch unterstützen will, ist auch Stadträten unklar.

