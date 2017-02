Deichbau startet Am Auenweg wühlen die Bagger. Drei Anlieger mussten weichen. Derzeit suchen noch die Archäologen das Gebiet ab.

Schwer aufgewühlt. Hier, südlich vom Auenweg, in Fürstenhain wird der neue Deich gebaut. Nach der Sanierung des alten Deiches ist das der erste wirkliche Neubau eines Hochwasserschutzes vor Kötzschenbroda. © Arvid Müller

Am westlichen Auenweg ist nichts mehr, wie es war. Mit Bagger und Radlader werden gerade die Wiesen- und Gartengrundstücke unterhalb von Fürstenhain aufgewühlt. Vorgezogene Baufeldfreimachung heißt das in der Fachsprache der Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Das ist die Landesbehörde, die für den Deichbau zuständig ist. Fürstenhain und das östliche Altkötzschenbroda sollen einen solchen Schutz bekommen. Es ist der erste wirklich neue Schutzdeich, den Radebeul erhält. Vor einigen Wochen sind der Hochwasserschutz für Naundorf und das Gewerbegebiet Fabrikstraße fertig geworden. Aber das sind in die Erde getriebene Spundwände und lediglich ein Minideich westlich der Cossebauder Straße, dem Brückenzuführer.

Hier in Fürstenhain, zwischen dem Hügel der Friedenskirche und dem freien Feld mit den Gemüsezelten von Bauer Reiche, soll mit einem auslaufenden Bogen hin zur Kötzschenbrodaer Straße ein gewaltiger Hügel gegen mögliche neue Elbefluten die Wohnsiedlung und einige Handwerksbetriebe schützen.

Diesen Schutz haben vor allem die Anwohner gemeinsam mit der Stadt gefordert. Dazu hatte sich eine Bürgerinitiative gebildet. Befeuert vom letzten schlimmen Hochwasser 2016, als es wieder Fürstenhainer nach dem Mauer- und Sandsackdammbruch drastisch getroffen hatte. Zwar stellte sich der Gemeindevorstand der Friedenskirche lange gegen die Pläne am westlichen Deichende, weil dort im Hügel alte Grabanlagen sind. Doch letztlich gab es eine Einigung mit der LTV, für die sich sogar Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) eingesetzt hatte.

Jetzt ist es endlich so weit. „Wir freuen uns sehr“, sagt Michael Poller, der mit seiner Familie direkt am Auenweg wohnt und auf die Hochwassermarken am Haus zeigt, die sich in Küchenfensterhöhe befinden.

Die Ersten, die angerückt sind, waren die Männer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Entlang der Elbe sind 1945 die Bombengeschwader geflogen. Es hätte etwas in der Erde stecken können. Eckehard Bielitz, Betriebsleiter der LTV, sagt, dass ihm nach der Suche nichts gemeldet wurde.

Die nächsten, die sich vor dem Bau für das Terrain interessieren, sind die Landesarchäologen. In Elbnähe in Coswig wurde schließlich vor zwei Jahren beim Bau der neuen Gasrohrtrasse das Skelett der ältesten Siedlerin gefunden. Michael Poller sagt zwar, dass genau die Deichbaugrenze ein alter Elbarm war, der im Frühjahr oft unter Wasser stand, weshalb hier kaum jemand gesiedelt haben dürfte. Doch die Landesbehörde hat trotzdem eine Mitarbeiterin vor Ort. Ein Bagger gräbt zwei Linien einen Meter tief auf der künftigen Deichfläche.

Christoph Heiermann, Sprecher vom Landesamt für Archäologie: „Die Kollegin geht nach dem Bagger, der den Oberboden abgräbt, und schaut, ob es Verfärbungen gibt oder gar Scherben, die auf Siedlungsbefunde deuten.“ Bislang sei alles negativ gewesen, so Heiermann, sodass auch nicht gegraben wird. Lediglich am Kirchhof wurde eine Grabeinfassung unbestimmten Alters gefunden. Die sei eingemessen und registriert worden. Sie bleibt erhalten, was in der Archäologie auch Vorrang habe. Vorige Woche wurden die Arbeiten beendet.

Das bedeutet, dass der eigentliche Deichbau beginnen kann. Eckehard Bielitz sagt, dass die Bietergespräche mit den Baufirmen gerade bevorstehen. Es gehe schließlich um Millionenbeträge. Rund fünf Millionen Euro sind für Planung, Bau, Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen für das Vorhaben eingeplant.

Begonnen werde der Deichbau, indem ein halber bis ein Meter Oberboden abgetragen wird und darauf der neue Deich Schicht für Schicht entsteht. Etwa 540 Meter lang und drei bis vier Meter hoch wird der langgestreckte Schutzhügel sein, zur Elbseite hin ist eine Ablaufmulde vorgesehen. Mit einer zehn bis 15 Meter langen Bohrpfahlwand wird der historische Friedhof an der Friedenskirche geschützt.

Eine Deichöffnung soll es dort geben, wo sich der Auenweg verzweigt und hinunter zur Elbe führt. Solche Wege bleiben erhalten. Für die Verbindung Dorfkern und Vorland. Dort entsteht eine Stahlbetonscharte, die mit mobilen Teilen abgedichtet werden kann, sagt Eckehard Bielitz.

Für den bevorstehenden Bau mussten drei große Grundstücksanlieger weichen. Zwei von ihnen hätten die Ausgleichszahlungen akzeptiert. Bei einer Besitzerin sei eine sogenannte Besitzeinweisung erfolgt, damit mit dem Bau begonnen werden konnte. Etwa 100 Bäume mussten für den Deich gefällt werden, der Fürstenhain und den Ostteil Kötzschenbrodas vor Fluten schützen soll.

zur Startseite