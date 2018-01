Deich wird ein halbes Jahr zur Baustelle Zwischen Zschepa und Lorenzkirch investiert die Landestalsperrenverwaltung 700.000 Euro. Aber wofür?

Baggern am Deich: Die Landestalsperrenverwaltung will die Anlage an der Pappelallee zwischen Lorenzkirch und Zschepa sicherer machen. Der Deich war 2013 an dieser Stelle gebrochen, 2002 ebenfalls. Die Straße nach Zschepa (im Hintergrund) verläuft parallel zum Deich gleich rechts daneben. © Sebastian Schultz

Zeithain. Kein Durchkommen mehr zwischen den Elbdörfern Zschepa und Lorenzkirch: Während Hebebühnen und ein Lkw mit Schredder-Anhänger für Baum-Pflegearbeiten an der Pappelallee schon seit Wochen Tag für Tag die Asphaltstraße brauchen, machen sich seit einigen Tagen auch Baumaschinen am Deich und am dahinterliegenden Weg zu schaffen. Dort hat ein Kettenbagger einen großen Erdwall aufgetürmt, daneben schiebt eine Planierraupe Sand breit, gleich hintendran rollt eine Walze darüber. Leuchtorange angesprühte Holzpfähle zeigen, dass die geplanten Arbeiten offenbar einen ganzen Abschnitt des Deichs betreffen werden. – Ein Anwohner betrachtet das Vorhaben kritisch: Offenbar werde dort die sogenannte Berme ausgebaut. Eine Anschüttung mit dem Weg drauf, der zur Verteidigung des Damms bei starkem Hochwasser nötig ist.

Aber sei dieser Ausbau derzeit wirklich nötig? Schließlich sei der Damm bei einem schwachen Hochwasser, wie es statistisch alle zehn Jahre auftritt, gar nicht gefährdet. Sehr schnell aber sei der Damm zwischen Lorenzkirch und Zschepa überhaupt nicht mehr zu erreichen – weil bereits ein Hochwasser wie 2006 die Kreisstraße zwischen der S 88 und Lorenzkirch überschwemmt.

Bei schlimmeren Hochwassern, wie sie statistisch betrachtet alle 20, 50 oder 100 Jahre auftreten, sei der Damm für Einsatzkräfte gar nicht erreichbar. Deshalb sei auch das Ertüchtigen eines Damm-Verteidigungswegs verzichtbar – da ließe sich Steuergeld sparen.

Bei der zuständigen Landestalsperrenverwaltung (LTV) sieht man das anders. Es gehe gar nicht vorrangig darum, den Weg hinter dem Damm zu erneuern – sondern die Standsicherheit des Deichs. Schließlich war der Abschnitt zwischen Zschepa und Lorenzkirch beim Hochwasser 2013 auf einer Länge von etwa 100 Metern gebrochen. „Im Zuge von Sofortmaßnahmen wurde die Deichbruchstelle 2013/14 zunächst provisorisch verschlossen und anschließend in einer weiteren Maßnahme mit einer Innendichtung versehen“, sagt Britta Andreas von der LTV. Dabei sei eine Spundwand eingebaut worden.

Bei der jetzt begonnenen Baumaßnahme werde dagegen auf etwa einem Kilometer Länge ein sogenannter Auflastfilter aufgebracht. Der solle die Standsicherheit des Deichabschnitts erhöhen. Dieser Auflastfilter ist eine Aufschüttung auf der Landseite am Fuß des Deiches. Der Stützkörper wird dort rund zwei Meter hoch aufgebaut. „Die Deichkrone wird auf diese Weise auf drei Meter verbreitert“, sagt Britta Andreas. Die vorhandene Deichhöhe bleibe allerdings bestehen.

Gleichzeitig sei es nötig, auf der entstehenden Berme einen Weg zur Deichunterhaltung anzulegen, der mit Schotter befestigt wird. Mit dem könnte man später besser die regulären Unterhaltungsmaßnahmen vornehmen. Mit dieser Baumaßnahme würden dann die vom Hochwasser 2013 angerichteten Schäden in diesem Abschnitt als „nachhaltig beseitigt“ gelten. Das dauert allerdings noch etwas: Die Bauzeit ist auf insgesamt sechs Monate veranschlagt. „Allerdings wird es im Frühjahr aufgrund der Brutzeit der hier ansässigen Saatkrähenkolonie zu einer Bauzeitunterbrechung kommen“, sagt Britta Andreas.

Und was kostet das Ganze? Laut LTV rund 700 000 Euro. Damit sei der Deich künftig zwar standsicherer, erhöht allerdings werde er nicht. Und auch die Erreichbarkeit des Deichabschnitts von der S 88 werde dadurch nicht verbessert. Anwohner dürften sich allerdings auch über eine bessere Standsicherheit freuen: Beim Hochwasser im Juni 2013 war der Damm plötzlich gebrochen, so dass Wassermassen auf die Felder hereinbrachen – wie schon bei der Flut 2002. Anwohner damals fürchteten, dass dadurch auch bei ihnen in den Grundstücken der Pegel steigen würde. Tatsächlich aber verteilte sich das Wasser vor allem auf den Feldern.

