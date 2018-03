Dehner öffnet erst im Herbst wieder Nach dem kürzlichen Brand im Coswiger Garten-Center sind zunächst größere Umbauten geplant.

Das Center in Coswig am Tag nach dem Brand. © Norbert Millauer

Coswig/Rain am Lech. Das Dehner Garten-Center in der Dresdner Straße in Coswig wird nach dem Brand nun doch für längere Zeit geschlossen bleiben. Das geht aus einer eben verbreiteten Information des in Bayern beheimateten Unternehmens hervor. Infolge des Großbrandes in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar wurde ein Großteil des Gewächshauses und Inventar zerstört. Der Schaden und die Auswirkungen des Brandes würden derzeit geprüft, so das Familienunternehmen.

Fest stehe, dass der Betrieb des Garten-Centers weitergehen wird. Geplant sei eine Wiedereröffnung im Herbst 2018. „Bis dahin bleibt der Markt aufgrund größerer Umbauarbeiten geschlossen. Kunden haben die Möglichkeit, alternativ auf die beiden Dehner Garten-Center in Dresden auszuweichen“, teilt das Unternehmen mit.

Dehner gibt es in Coswig seit 24 Jahren. (SZ)

