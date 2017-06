Degenkolb verzichtet auf deutsche Meisterschaft

John Degenkolb © dpa

Wenn die deutschen Radprofis am Sonntag ihren Meister auf der Straße ausfahren, fehlt ein prominenter Name auf der Starterliste: John Degenkolb. Dem Klassikerspezialisten fehlt nach seinem Wechsel zum Team Trek-Segafredo, bei dem er der einzige deutsche Fahrer ist, die Hilfe von Mannschaftskollegen. „Es ist schade, dass er nicht an den Start geht. Aber ich glaube, dass er in dieser Konstellation tatsächlich nichts zu bestellen gehabt hätte“, sagte Roland Kaiser, der sportfachliche Leiter der deutschen Radmeisterschaften.

Nur wenig besser sieht die Unterstützung für die besten deutschen Sprinter aus. Marcel Kittel und Titelverteidiger André Greipel haben jeder nur einen Helfer dabei. Kein Wunder also, dass sich die zwei deutschen Erstliga-Teams große Hoffnungen auf den Titel machen. Das Team Sunweb ist mit fünf Fahrern vertreten, bei Bora-Hansgrohe sind acht Akteure dabei. Los geht das Rennen, bei dem die Fahrer elfmal einen 19,4 Kilometer langen Rundkurs durch Chemnitz absolvieren müssen, am Sonntag, 11 Uhr, am Hartmannplatz. (SZ/cdh)

