Deftiges am Schillerplatz Der Wurstimbiss Curry & Co. feiert Jubiläum und schickt die Wurst auf Reisen durch die Republik.

Susanne (li.) und Simone Meyer-Götz mit den zwei Rennern ihrer Läden: Currywurst und Pommes. © René Meinig

Warum sie eigentlich zusammen arbeiten? „Das wissen wir auch nicht so genau“. Susanne und Simone Meyer-Götz schauen sich an und müssen lachen. Eigentlich wollten sie eine Bar aufmachen, damals vor zehn Jahren. Aus der Bar wurde ein Imbiss und statt Bier und Cocktails servieren sie nun Currywurst und Pommes.

Über zehn Jahre gibt es Curry & Co. jetzt auf der Louisenstraße, sieben die Filiale am Schillerplatz. Und auch in Leipzig gibt es eine Zweigstelle. Und in diesem Jahr soll die Wurst auf Reisen durch die Republik gehen. Das neueste Projekt der beiden Schwestern: Franchise. Marke, Wurst, Design, Inneneinrichtung – das komplette Paket können Gastronomen übernehmen.Über die Jahre kamen immer wieder Anfragen nach Franchise, jetzt machen sie es. Tipps und Beratung zu allen Fragen rund um das Geschäft gibt es dazu. Auch für Leute ohne Imbiss-Erfahrung. Bald könnte es also auch eine Curry & Co.-Filiale in München oder Hamburg geben. „Gute Location bekommst du nur, wenn du als Gastronom auch vor Ort bist“, so die Schwestern. Als die beiden Wurst-Schwestern ihre erste Filiale in der Neustadt eröffneten, hatten sie keine Gastroerfahrung. Die 35-jährige Simone ist Betriebswirtin, Susanne studierte Grafikdesign.

Zur Currywurst brachte sie ihr Vater. Es gibt keine gute in Dresden, macht ihr das doch mal, schlug er vor. Unbekümmert sind sie gestartet, ohne Businessplan, haben sich finanziell erst mal keinen Druck gemacht. Ganz schön naiv, erzählen sie heute mit einem Schmunzeln. Vier Jahre lang arbeiteten sie neben dem Imbiss noch in ihren Brotjobs. Schnell waren sie in den schwarzen Zahlen. „Als wir die erste Tonne Pommes verkauft hatten, habe ich Simone gleich angerufen“, erzählt die 40-jährige Susanne.

Einmal in den zehn Jahren gab es einen großen Krach zwischen den beiden, fast hätten sie ihre Geschäftsbeziehung beendet, haben sich dann aber doch wieder zusammengerauft. Die verschiedenen Charaktere, die sie haben, bringen bei mancher Schwierigkeit dann eben doch das nötige Feuer hinein, finden sie. So wird es nie langweilig. In Bewegung ist auch die Gastro-Szene in der Neustadt und am Schillerplatz. Läden machen auf, manche davon sehr schnell wieder zu. Andere scheitern nach Jahren, in denen sie sich längst etabliert glaubten. Wie hält man sich zehn Jahre auf der schnelllebigen Louisenstraße? „Wir sind mit dem Laden erwachsen geworden, bei uns gibt es Eis für die Kinder ebenso wie Bier für die Partygänger am Samstagabend“, so Susanne Meyer-Götz. Den Trend zur veganen und vegetarischen Wurst nahmen sie von Beginn an auf. Als Kompliment empfinden die beiden, dass auch Veganer in ihrer „Würstchenbude“ essen, wo es auch mal nach Fleisch riecht.

Auffälliges Marketing – hier sehen sich die beiden im Vorteil. Susanne entwirft alle Postkarten, Plakate und Aufsteller selbst. Die Sendung Nachtschicht mit den Beiden läuft regelmäßig bei Dresden Fernsehen. „Außerdem kommen die Kunden zu uns, weil sie immer einen netten Plausch mit unseren Mitarbeitern führen. Und die sind seit Jahren die gleichen“, so Simone. 30 Leute arbeiten inzwischen in den drei Filialen. Simone und Susanne Meyer-Götz wissen um die Schwierigkeiten, in der Gastronomie gute Leute zu finden. Gutes Personal, das weder über die Arbeit in den Abendstunden noch am Wochenende mault. Dazu gehöre aber auch, seine Leute ordentlich zu behandeln und vor allem pünktlich zu bezahlen. Das sei leider nicht überall üblich in der Stadt, beobachten sie. Vor allem die Studenten, die nebenbei am Würstchenengrill stehen, brauchen pünktlich ihr Geld. Wenn die Waschmaschine kaputt geht oder der Urlaub angezahlt werden muss, gibt es auch mal einen Gehaltsvorschuss. Schwierig sei vor allem die Suche nach Festangestellten. Immer öfter hören die beiden Inhaberinnen, die Work-Life-Balance sei den Mitarbeitern wichtig, manchmal wichtiger.

Sie selbst machen sich darüber auch Gedanken. In über zehn Jahren Selbstständigkeit stellten sie mehr als einmal fest: Wer einen Acht-bis-16-Uhr-Job sucht, ist hier falsch. Und doch müssen auch die beiden auf sich achten. Simone findet einen Ausgleich, wenn sie Zeit mit ihren beiden Kindern verbringt, Susanne pendelt regelmäßig nach Berlin. Der Liebe wegen.

zur Startseite