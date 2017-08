Defekte Lok bleibt vor Riesa liegen Stundenlang ging nichts mehr auf der Bahnstrecke über Riesa. Die Lok eines Intercity-Zuges musste wegen technischer Probleme halten.

© Symbolfoto/Sebastian Schultz

Ein liegengebliebener Zug hat am Mittwochnachmittag und -abend den Bahnverkehr über Riesa stundenlang lahmgelegt. Die Lok des Intercity-Zuges, der aus Richtung Leipzig unterwegs war und planmäßig gegen 16 Uhr in Riesa nach Dresden abfahren sollte, musste kurz hinter Oschatz wegen technischer Probleme halten. Weil der Zug nach Angaben von Bahn-Mitarbeitern dabei ausgerechnet einen eingleisigen Streckenabschnitt blockierte, kam es sowohl in Richtung Dresden als auch in Richtung Leipzig zu erheblichen Verspätungen. Erst am frühen Abend konnte die defekte Lok abgeschleppt werden. (SZ)

