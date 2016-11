Defa-Puppen sollen Murmel-Erfolg wiederholen Die Weihnachtsausstellung im Stadtmuseum zeigt Trickfilm-Figuren und eine außergewöhnliche Apparatur.

„Die Weihnachtsgans Auguste“ ist eines der Märchen, die in der DDR als durch Puppen animierter Trickfilm gezeigt wurden. Die Puppen befinden sich sonst im Institut für Animationsfilm. Nun sind sie in Meißen zu sehen. © Claudia Hübschmann

„Na ja“, sagt Museumsdirektorin Martina Fischer, „15 000 Besucher wie im letzten Jahr werden schwer zu toppen sein. Aber ich habe ein gutes Gefühl, das wir wieder den Geschmack vieler Gäste treffen.“ 2015/16 entpuppte sich die Murmel-Ausstellung als Kassenschlager. Nun ist es Zeit für die nächste Weihnachtsschau im Meißner Stadtmuseum. Und wer durch die Räume der alten Klosterkirche mit den liebevoll gestalteten Vitrinen samt angenehm kurzen Erklärtexten schreitet, merkt schnell, dass Fischers Einschätzung realistisch ist.

Zumal das Thema „Puppen im Film“ besonderes Interesse in der ehemaligen DDR wecken dürfte. Denn die ausgestellten Puppen waren zwischen 1955 und 1990 richtige Filmstars und stammen aus dem Defa-Studio für Trickfilme in Dresden.

Hier wurden 25 Jahre lang Kinderfilme wie Märchen, Tierfabeln und Alltagsgeschichten in großer Vielfalt gedreht. Wie das funktionierte, erzählt die diesjährige Weihnachtsausstellung. „Die animierten Filme wurden unglaublich aufwendig anhand Hunderter aufeinanderfolgender Foto-Sequenzen gedreht. Die handgefertigten Puppen waren die Darsteller“, sagt Martina Fischer. Geschaffen wurden sie von freien Künstlern, die zu DDR-Zeiten als Seiteneinsteiger in den Defa-Studios engagiert wurden. Etwa 70 Prozent waren animierte Kinderfilme, aber auch Werbefilme und andere Kleinstproduktionen entstanden.

Als Vorlagen für die Filme dienten unter anderem Novellen von Johann Wolfgang von Goethe oder Kurzerzählungen von Hans Christian Andersen. Mit wie viel Liebe zum Detail, die in den Vitrinen gekonnt ins richtige Licht gesetzten Puppen gestaltet worden, wird viele Betrachter in Staunen versetzen. „Wir konnten die Figuren mit einigen Exponaten aus unserem Depot ergänzen, z. B. mit den Puppen der Argonauten-Saga, die sich unter die Defa-Puppen gemischt haben“, sagt Fischer.

Daneben gibt es eine große Anzahl an Trickfilmen wie „Die Weihnachtsgans Auguste“ oder „Der Wolf und die sieben Geißlein“ – insgesamt mehr als 42 Filme – zu sehen. Die Leihgaben des Instituts für Animationsfilm e. V. sind nun bis zum 26. Februar im Stadtmuseum zu sehen. Innerhalb der Schau gibt es Spiel- und Bastelmöglichkeiten, Märchenlesungen, Konzerte und ein Schattenspiel. „Doch das war mir noch nicht genug. Ein Teil reicht nicht“, sagt Martina Fischer. Deshalb setzte sie sich mit dem Förderverein für Kaiser-Panoramen im niedersächsischen Celle in Verbindung. Kaiser-Was? Die Apparatur – nun als Leihgabe in Originalteilen ebenfalls im Museum zu begutachten – zeigt stereoskopisch aufgenommene Fotos aus der Zeit um 1900, die einen faszinierenden Blick in die Vergangenheit eröffnen. „ Damals wurden Fotos mit dreidimensionaler Wirkung in öffentlichen Kaiser-Panoramen gezeigt. So konnten etwa Städte fotoplastisch und naturnahe wahrgenommen werden“, erklärt die Museumsleiterin.

Dieses Gefühl nachempfinden sollen auch die Besucher des Stadtmuseums. Dazu können sie an einem der zwölf Sitze des Kaiser-Panoramas Platz nehmen. Insgesamt 24 Bilder laufen im 25-Sekunden-Takt durch die Apparatur unweit des Museumseingangs. Der Name Kaiser-Panorma geht übrigens auf den deutschen Kaiser Wilhelm I. zurück. Er gab seinen Titel gerne für die damals technische Sensation her, konnten so doch auch seine militärischen Erfolge fotoplastisch miterlebt werden.

zur Startseite