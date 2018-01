Deckenbau geplant

© dpa

Rammenau. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will in absehbarer Zeit die Straßendecke zwischen Rammenau und dem Abzweig nach Schaudorf erneuern. Das bestätigte jetzt die Pressestelle des Landesamtes der SZ. „Wir haben aber noch keine Einzelheiten festgelegt, weder Bauzeit noch Umfang der Maßnahme“, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Die ersten Vorbereitungen laufen jedoch. Das Amt will rechtzeitig detailliert informieren.

Der Deckenbau steht dabei im Schatten der Maßnahme, die das Lasuv ebenfalls in Rammenau plant. Das Land will die B 98 im Ort erneuern und einen Kreisverkehr bauen. Das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau steht kurz vor dem Abschluss. Es kann jedoch frühestens 2019 mit dem Bau begonnen werden. (SZ)

zur Startseite