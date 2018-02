Decin zählt mehr Besucher Die Stadt im Nachbarland profitiert von ihren Sehenswürdigkeiten und der Nähe zur Böhmischen Schweiz.

Das Schloss gehört unbestritten zu Decins Besuchermagneten. Doch die Stadt an der Elbe hat noch viel mehr zu bieten. © Egbert Kamprath

Decin. Jedes Jahr mehr Besucher zählt Decin (Tetschen). Allein die beiden Tourist-Infos zählten 62 000 Besucher. 2014, als die Tourist-Info in der Bibliothek nach dem Elbe-Hochwasser wieder ihre Arbeit aufnahm, waren es gerade einmal knapp 9 000. Seit letztem Jahr gibt es eine neue Tourist-Info direkt im Hauptbahnhof, die bereits über 12 000 Menschen aufsuchten. „Die meisten Besucher kommen aus Tschechien, Deutschland und Polen“, sagt Vizebürgermeisterin Hana Cermonova. Hauptgründe für einen Besuch der Stadt sind die historischen Sehenswürdigkeiten, die Sportangebote sowie die Nähe zur Böhmischen Schweiz.

Decin profitiert damit von den über eine Million Besuchern, die jährlich in den Nationalpark Böhmische Schweiz und seine Umgebung kommen. In Decin selbst gehören das Schloss mit über 60 000 Besuchern in den ersten acht Monaten sowie der Zoo mit über 114 000 Gästen zu den beliebtesten Adressen. Allerdings dürfte das Schloss noch deutlich mehr Besucher zählen. Die in den letzten Jahren erneuerten Schlossgärten sowie beide Schlosshöfe können ohne Eintritt besucht werden. Gäste werden also nicht gesondert statistisch erfasst. Konkurrenzlos vorn liegt allerdings der Aquapark mit über 300 000 Besuchern. Das Sportangebot wird von den einzigartigen Kletterrouten an der Schäferwand mitten in der Stadt, dem Elberadweg und Rafting und Paddeln auf der Elbe komplettiert.

