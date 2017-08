Debütanten für den Semperopernball gesucht

Die Debütanten-Paare tanzen am 03. Februar 2017 auf dem 12. Semperopernball in der Semperoper in Dresden. © dpa

Sie sind der Höhepunkt jedes Semperopernballs – die Debütantinnen und Debütanten. Rund 100 Paare eröffnen jedes Jahr die Ballnacht und sorgen mit ihrem Tanz für Gänsehautmomente. Nicht nur die jungen Tänzer selbst bewegt dieses Erlebnis tief, sondern auch Eltern und Familien, die rund 2 500 Gäste in der Oper und die Besucher des Open-Air-Balls auf dem Theaterplatz.

Jetzt sucht der Ballverein die Debütanten für den 13. Semperopernball am 26. Januar. Tanzerfahrung ist von Vorteil, aber kein Muss. Debütieren können Damen und Herren im Alter von 16 bis 29 Jahren. Bewerbungen als Paar sind ausdrücklich erwünscht. Die Bewerbungsunterlagen und Informationen sind im Internet unter www.semperopernball.de in der Rubrik Debütanten zu finden. Das erste Casting startet am 1. September im MDR-Landesfunkhaus Dresden. Ein zweites folgt am 15. September beim MDR in Leipzig. (SZ)

zur Startseite