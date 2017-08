Debütanten-Casting: Herren gesucht! In diesem Jahr kostet der Tanz auf dem Semperopernball die jungen Damen mehr Geld. Ihre Partner zahlen dagegen weniger.

Tanz der Debütanten. © Robert Michael

Wer Rot, Pink, Weiß, Silber und Gold nicht mochte, hat jetzt keine Ausrede mehr: Das nächste Debütantinnenkleid des Semperopernballs ist schwarz. Im Fokus aber steht für die Neulinge des Parketts nicht der Schein, sondern das Sein. Zum ersten Mal erleben sie einen echten großen Ball mit. Vielleicht haben sie auf Tanzstunden- oder Abibällen schon einmal im langen Kleid getanzt. Nun aber lockt das ganz besondere Flair eines pompösen Abends.

Rund 100 Debütantenpaare sind gefragt. Um sie zu finden, veranstalten die Ballplaner zwei Castings. Das erste startet an diesem Freitag, 19 Uhr, im MDR-Landesfunkhaus, das zweite am 15. September in Leipzig. Kurzentschlossene können sich ab 17.30 Uhr auf der Königsbrücker Straße 88 anmelden. Herren sind ganz besonders gefragt. Voraussetzung ist, dass die Bewerber zwischen 16 und 29 Jahren alt sind und am besten ein paar Vorkenntnisse im Paartanz haben. Turnschuhe und Jeans machen sich beim Vortanzen nicht besonders gut.

Der 13. Semperopernball findet am

26. Januar in der Semperoper statt. In der Woche zuvor haben die Debütantenpaare ein volles Programm, studieren die Choreografie ein und haben letzte Anprobetermine beim zuständigen Festmodenausstatter. Das ist nach zehn Jahren nicht mehr der Dresdner Modemacher Uwe Herrmann. Den Auftrag hat die Firma Mandel Fashion Berlin übernommen. Mit dem Wechsel verbunden ist auch, dass die Debütantinnen nun mehr Geld für das Gesamtpaket aus Leihgebühr fürs Kleid, Schuhen, Schmuck, Make-up und Frisur bezahlen müssen. In den Jahren zuvor bewegte sich diese Teilnahmegebühr zwischen 300 und 400 Euro. Jetzt beträgt sie für die jungen Damen 430 Euro. Die Herren dagegen kommen besser als zuvor weg. Sie erhalten ihre Ausstattung für 205 Euro.

