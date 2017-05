Nachwuchshandball Debüt auf Sachsenebene Mit Erfolg: Die D-Jugend-Teams der HSG Neudorf/Döbeln starteten bei der Qualifikation zu den Landespokalendrunden.

HSG-Akteurin Leonie Hentschel war von den gegnerischen Teams kaum zu stellen und erzielte im Turnierverlauf insgesamt 15 Tore. © Dirk Westphal

Einfach toll haben sich die D-Jugend-Mannschaften der HSG Neudorf/Döbeln bei den Vorrundenturnieren zum Sachsenpokal präsentiert. Jeweils als Zweite einer Vierergruppe schafften es die Kreisliga-Teams bei ihrem Debüt auf Landesebene in die Enderunden, die Ende Mai in Delitzsch und in Neugersdorf ausgetragen werden.

Mit nur fünf Feldspielern und zwei Torleuten mussten die HSG-Jungs in Wurzen antreten, sodass Torwart Christoph Hübner als Feldspieler eingesetzt wurde. Im ersten Spiel gegen Concordia Delitzsch verlor die HSG unglücklich mit 6:9. Zu viele Chancen blieben ungenutzt. Und da es keine Wechselmöglichkeit gab, spielten die Delitzscher in der Schlussphase nach einer Zeitstrafe in Überzahl und entschieden die Partie für sich. Gegen den HSV Dresden verlief das Geschehen bis zum 7:7 ausgeglichen. Danach bauten die HSG-Jungen durch eine bessere Chancenverwertung das Ergebnis zum 16:12-Sieg aus. Am Ende wurde dann Lok Wurzen 26:5 bezwungen und damit die Endrundenteilnahme perfekt gemacht. HSG-Trainer Gottfried Kummer: „Mit dem zweiten Platz wurde unerwartet ein großes Ziel erreicht!“

Das schafften mit einem lachenden und einem leicht tränenden Auge auch die D-Mädels des Vereins. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen qualifizierten sich die Schützlinge des Trainergespanns Raimo Wagner und Jessica Eisold für die Final4-Endrunde am 28. Mai in Neugersdorf. In Delitzsch trafen die Mittelsächsinnen, die bisher in der Kreisliga Chemnitz spielten, auf den Meisterschaftsdritten der Sachsenliga OHV Neugersdorf und schnupperten erstmals die Luft, die ihnen ab kommender Saison um die Nase wehen wird, ist die Truppe um Kapitänin Carmen Wagner doch für die Sachsenliga C-Jugend gemeldet worden. Lange Zeit hielten die Neudorf/Döbelnerinnen mit dem Favoriten mit und zur Pause sogar ein 8:8, ehe die Lausitzerinnen in der Endphase ihre größere Erfahrung ausspielten und 14:9 gewannen. Gegen den Bezirksligisten NHV Concordia Delitzsch wurde diese tolle Leistung dann mit einem 14:3-Sieg bestätigt. Das abschließende Spiel gegen den HC Leipzig II, der bis dato in diesem Turnier zweimal verloren hatte, schien nur noch Formsache. Doch weit gefehlt. Ein zu lockeres Abwehrverhalten, ungewöhnlich viele Fehlwürfe und technische Fehler ließen die Leipzigerinnen ihren ersten Saisonsieg bejubeln. „Die Niederlage nehme ich aber voll auf meine Kappe, einfach weil wir die lange Pause im Turnier nicht genutzt haben, um vielleicht bei einem Spaziergang Sauerstoff zu tanken und uns neu zu konzentrieren“, kommentierte Trainer Raimo Wagner. Aufgrund des besseren Torverhältnisses qualifizierten sich die Neudorf/Döbelnerinnen aber dennoch für die Endrunde, in der sie im Halbfinale auf Sachsenvizemeister HC Leipzig treffen. Wagner: „Die Mädels haben durchaus gezeigt, dass sie mithalten können, auch wenn noch etwas Cleverness fehlt. Aber die werden sie lernen. Die anderen Trainer bescheinigten uns, eine tolle Truppe zu sein, und dass wir mit dieser Mannschaft vor der kommenden Saison keine Angst haben müssen.“ (DA/gku/dwe)

