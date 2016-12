Deborah Sasson kommt nach Walddorf Die berühmte Sopranistin, Ashraf Kateb, Iwan Urwalow und der Kammerchor des Gymnasiums verzaubern Walddorf. Wir verlosen dafür Freikarten.

Deborah Sasson freut sich darauf, mal wieder ein Konzert in Walddorf zu geben. Ein Stück aus ihrer amerikanischen Heimat hat sie mitgebracht. Natürlich sind „Rudolph, The Red Nosed Reindeer“ und „Jingle Bells“ oder „Santa Claus Is Coming To Town“ zu hören. Den ersten Teil des Konzertes bilden aber die großen Klassiker wie „Gloria“, das „Ave Maria“ oder „Panis angelicus“. © PR

Walddorf. Wenn das keine Starbesetzung ist: Am 17. Dezember, um 19 Uhr, erlebt Walddorf ein Weihnachtskonzert der Extraklasse. Den Abend bestreiten die weltbekannte Sopranistin Deborah Sasson, der Pianist Iwan Urwalow, der Geiger Ashraf Kateb sowie der Kammerchor des Gymnasiums Löbau.

Zu hören gibt es Arrangements der schönsten Weihnachtslieder der Welt. „Das Weihnachtskonzert in der Luther Kirche in Walddorf wird ohne Zweifel ein ganz besonderes“, freut sich Deborah Sasson. Die weltweit erfolgreiche Sopranistin ist Meisterin des Cross-over, beherrscht jede musikalische Richtung perfekt. Und so werden auch beim Weihnachtskonzert viele Titel verschiedener Genres aufgeführt. „Gerade für mich als US-Amerikanerin ist Weihnachten etwas ganz Besonderes. Der Glanz, die festliche Atmosphäre und diese ganz besondere Spannung, die gegen Jahresende in der Luft liegt, sind wunderbar“, so die gebürtige Bostonerin.

Zu Gehör gebracht werden Weihnachtslieder aus Deutschland, England, Frankreich und den USA. Klassisch arrangiert, aber modern interpretiert – das ist das Markenzeichen von Echo-Klassik-Preisträgerin Deborah Sasson. Begleitet wird sie vom russischen Pianisten Iwan Urwalow und dem syrischen Geiger Ashraf Kateb. Unterstützt werden die Musiker vom Kammerchor des Gymnasiums Löbau, sie werden Deborah Sasson im ersten und zweiten Teil des Konzertes begleiten.

Sie haben sogar eine Chance, dieses Konzert kostenfrei zu besuchen. Fünfmal zwei Freikarten oder fünf CDs gibt es für die Leser, die am Donnerstag, ab 14 Uhr, als Erste unter 03585 47405450 in der Redaktion anrufen. (SZ)

