Debbie wütet über Australien

Sie entstehen über dem Meer, wenn das Oberflächenwasser eine Temperatur von mindestens 26 Grad Celsius hat und stark verdunstet. Über Land verlieren sie schnell an Kraft, da der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt. Im australischen Seegebiet ist erst bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 125 Stundenkilometern von einem tropischen Zyklon die Rede.

Ein weiterer Faktor bei der Entstehung von Wirbelstürmen ist die Corioliskraft, die aus der Erddrehung resultiert: Die Erdoberfläche legt am Äquator einen größeren Weg zurück als in Polnähe und ist daher schneller. Bewegen sich Luftströmungen zwischen Polen und Äquator hin oder her, trägt die Corioliskraft zu ihrer Drehung bei.